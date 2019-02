Heißer Sommer beschert bayerischen Brauern Rekordjahr

Die bayerischen Brauer konnten ihren Absatz 2018 um 3,1 Prozent steigern. Insgesamt haben sie im vergangenen Jahr 24,6 Millionen Hektoliter Bier verkauft, knapp 740.000 Hektoliter mehr als im Vorjahr.

Alkoholfreie Biere besonders gefragt

Damit fällt das Plus in Bayern stärker aus als im Bundesdurchschnitt. Dort ging es nur um 0,5 Prozent nach oben.

Besonders gefragt sind alkoholfreie Biere, die in der Statistik des amtlichen Bierabsatzes nicht enthalten sind. Hier beträgt der Zuwachs in Bayern 10,5 Prozent. So wurde erstmals die Marke von zwei Millionen Hektolitern geknackt. Der Bayerische Brauerbund erklärt sich die guten Geschäfte auch damit, dass das Bier in anderen Bundesländern und im Ausland so beliebt ist.

Biermarkt in Deutschland stagniert

Sowohl das dauerhaft gute Wetter im Sommer als auch die Fußball-Weltmeisterschaft seien allerdings Sondereffekte. Ohne sie sei der deutsche Biermarkt grundsätzlich bestenfalls stagnierend, so Georg Schneider, Präsident des Bayerischen Brauerbundes. Denn der Pro-Kopf-Bierkonsum in Deutschland gehe stetig zurück.

Gründe seien unter anderem die demographische Entwicklung, die gesundheitsbewusstere Ernährung der Bevölkerung sowie ein verändertes Freizeitverhalten.