Heimbewohner sollen in Bayern besser geschützt werden

Unterernährt, verwahrlost, vernachlässigt: In den vergangenen Jahren haben mehrfach Skandale in bayerischen Pflegeheimen für Schlagzeilen gesorgt. In einigen Fällen war auch der BR an der Aufdeckung beteiligt, etwa in Schliersee und Augsburg. Das bayerische Gesundheitsministerium zieht Konsequenzen aus diesen Vorfällen und will mit einer Gesetzesänderung eine schlechte Versorgung in Pflegeheimen künftig besser verhindern.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hatte sich dazu heute mit Fachleuten unter anderem aus Verbänden, Prüfinstanzen und Bezirksregierungen zu einem gemeinsamen virtuellen Gespräch getroffen. Hierbei seien wertvolle Hinweise gegeben worden, die in eine Überarbeitung des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes einfließen sollen, wie er danach sagte.

104 Hinweise bei neuer Meldestelle für Pflege-Probleme

So sollen Holetschek zufolge die landesrechtlichen Kontrollen effizienter werden. Zugleich betonte er: Örtlichen Behörden seien bereits angewiesen worden, bei Heimen mit klaren Mängeln nicht erst ein Beratungsverfahren zu starten - sondern sofort Maßnahmen anzuordnen.

Zu einer Meldestelle, die Anfang März eingerichtet wurde, zog Holetschek eine positive Bilanz. An die Meldestelle mit dem Namen "Pflege-SOS Bayern" hätten sich in den vergangenen zweieinhalb Wochen 104 Menschen gewandt, 64 davon mit konkreten Beschwerden. Experten und Betroffene hatten die neue Meldestelle in der Vergangenheit jedoch bereits kritisch hinterfragt: Ihrer Ansicht nach mangelt es im Pflegewesen nicht an Meldungen, sondern an konkreten Kontrollen.

Die neue Anlaufstelle beim Landesamt für Pflege ist telefonisch (09621/9669660) sowie per E-Mail (pflege-sos@lfp-bayern.de) erreichbar. Sie steht Pflegebedürftigen wie Angehörigen und Pflegekräften offen, die ihren Namen nicht preisgeben müssen.

Geschlossene Pflegeheime in Schliersee und Augsburg nach Skandalen

Bei der Seniorenresidenz Schliersee dauerte es rund anderthalb Jahre, bis sie nach Berichten des BR über die massiven Missstände schließlich geschlossen wurde. Wenige Monate später musste im Februar dieses Jahres ein zweites Heim des Betreibers, das Seniorenheim Ebnerstraße in Augsburg, ebenfalls wegen massiver Pflegemängel schließen. Wieder deckte der BR die Missstände auf.