Haustier-Boom: So bleibt die Wohnung sauber

Hund oder Katz – keine Frage: es ist schön ein kuscheliges Felltier im Haus zu haben, aber das Zuhause dann auch sauber zu halten, bedeutet ganz schön viel Arbeit. Während Katzen ihre eigenen Wege gehen, sich ihren Schlafplatz suchen und sich auch selbst viel putzen, kann beim Hund schon einiges an Schmutz durch geregelte Abläufe unter Kontrolle gebracht werden. Die Hauswirtschafterin Luise Heueisen hat einige Tricks parat zur einfacheren Wohnungspflege.

Waschbare Schlafplätze

Tierhaare auf Sofas oder Autopolstern lassen sich am besten mit einem Gummihandschuh entfernen. Einfach mit dem Handschuh über die Gegenstände zu streichen und die festgeklebten Haare dann am besten im Wasser abwaschen.

Es vereinfacht das Säubern der Wohnung aber, wenn einem Hund eigene Schlafplätze und Entspannungsecken zugewiesen werden. Diese sollten dann am besten mit Tagesdecken überdeckt werden, die regelmäßig ausgeschüttelt und gewaschen werden können. Überdecken am besten aus Leinen verwenden, darin verhaken sich Haare nicht so sehr wie in anderen Materialien, so die Fachfrau. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass es bis 90 Grad waschbar ist.

Trockner hilft bei der Enthaarung

Nach dem Waschen den Trockner zu nutzen, hat den Vorteil, dass dieser gut Haare von der Wäsche entfernt. Anschließend benötigt der Trockner freilich selbst gute Pflege, nicht nur die Haare sollten aus dem Flusensieb entfernt werden, sondern auch aus der Trommel: diese kann am einfachsten mit dem Staubsauger von Haaren befreit werden. Gleiches gilt für die Waschmaschine. Dabei sollte die Waschtrommel aber erst getrocknet sein, denn Staubsauger mögen keine Feuchtigkeit.

Tierhaare als Krankheitserreger?

Wer keine private Maschinen in der Wohnung hat, sondern in einem Waschkeller Gemeinschaftsmaschinen nutzt, der sollte das anschließende Reinigen der Maschinen aus Rücksicht auf andere Nachbarn besonders beachten. Denn manch Nachbar sorgt sich bei fremden Tierhaaren an seinen Kleidern nicht nur um die Optik, sondern auch um mögliche Krankheitserreger.

Dr. Ralf Müller kann da entwarnen. Er ist Veterinärarzt an der Kleintierklinik der Ludwig- Maximilians-Universität. Zwar seien Hautpilze, deren Sporen und Hyphen, sehr widerstandsfähig, allerdings hat eine Studie gezeigt, dass schon zwei Waschgänge mit kaltem Wasser genügen, um alle Pilze aus verschiedenen Geweben zu entfernen. Bei 40 oder gar 60 Grad ist eine noch bessere Wirkung zu erwarten.

Gerüche binden

Haustiere lassen nicht nur Haare in der Wohnung fallen, sie riechen teilweise auch ganz schön streng. Dagegen weiß die Hauswirtschafterin Luise Heueisen einen einfachen Trick: "Natron bindet Gerüche, wenn zum Beispiel auf dem Teppich oder auf dem Sofa irgendwelche Gerüche sind, da kann man Natron aufstreuen am Besten durch einen Sieb streichen und über Nacht wirken lassen", rät sie.

Das Natron sollte trocken aufgebracht werden, dabei am besten erst an einer unsichtbaren Stelle die Wirkung auf das Textil testen.

Gut gepflegte Tiere riechen besser

Dabei gilt bei schlechten Gerüchen ebenso in erster Regel, dass das Tier selbst gut gepflegt wird. Ab und zu den Hund waschen, auch die Zähne putzen und Zahnstein entfernen, die Ohren pflegen sowie auf einen gesunden Darm achten hilft.

"Wichtig ist auch, dass das Tier gesund ist, ein hochwertiges Futter hat, und da auch keine Gerüche entstehen," so Luise Heueisen.

Bei Urinflecken schnell reagieren

Hunde und Katzen markieren gerne ihr Revier. Diese Urinflecken sind besonders geruchsintensiv. Am Wichtigsten ist da schnelles Handeln, so Luise Heueisen. "Mit vielen Tüchern aufsaugen und mit kaltem Wasser ist wichtig, viel viel kaltes Wasser.

Man kann auch mit bisschen Spülmittel und Essig dran gehen und wenn es ganz schlimm ist oder ein älterer Fleck, dann müsste man mit Enzymreiniger rangehen, weil dann die Gerüche gebunden werden." Einmal mit Enzymreiniger behandelt, ist die Stelle in der Regel auch nicht mehr attraktiv für Hunde und Katzen.