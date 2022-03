Hausbesitzer: Mit Flüssiggas-Tank unabhängig von russischem Gas

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs ist die Gaslieferung aus russischen Pipelines so unsicher geworden wie noch nie. Fraglich ist, ob Russland weiter liefern wird und ob man dieses Erdgas in Deutschland aus politischen Gründen weiter haben will. Eine Alternative kann das als Autogas bekannte Flüssiggas LPG sein. Damit kann man auch sein Haus heizen, wenn Platz für einen Gastank ist.

Flüssiggas LPG meist nicht aus Russland

Beim Flüssiggas LPG, einem Abfallprodukt der Öl- und Gasförderung und Weiterverarbeitung, ist die Versorgungssicherheit höher als beim Erdgas. LPG, das für "Liquified Petroleum Gas" steht, kommt meist nicht aus Russland, sondern aus Erdölraffinerien in Europa.

Flüssiggasheizung lässt sich auch mit Biogas betreiben

Mit biogenem Flüssiggas aus Abfällen und Reststoffen ist sogar ein Beitrag zur Energiewende möglich. Es ist ein Gemisch aus Butan und Propan, das Verbraucher von Gasflaschen oder dem Autogas kennen. Schon ein leichter Überdruck im Behälter reicht aus, um es bei Raumtemperatur flüssig zu halten oder im Tankwagen zu transportieren.

LPG-Preis bisher meist zwischen Erdgas und Heizöl

Der Preis lag bisher saisonal zwischen dem von Erdgas und Heizöl und ist zuletzt mit dem Ölpreis stark gestiegen. Sollte das Erdgas sich wegen Wirtschaftssanktionen gegen Russland noch stärker verteuern, könnte das Flüssiggas LPG attraktiver werden.

Eigener Flüssiggastank sichert Unabhängigkeit

Der Kunde braucht aber einen Gastank, der sich vergraben oder draußen aufstellen lässt. Die Kosten für Tank und Wartung kann der Gaslieferant übernehmen, den man dann aber oft nicht wechseln kann. Verbraucherschützer raten deshalb eher zum eigenen Tank, um stets das günstigste Gas kaufen zu können.