Hausbau: Alternativen zu den gestoppten KfW-Programmen

Die Förderung energieeffizienter Gebäude über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist vorläufig eingestellt worden. Das hat diese Woche für einige Aufregung gesorgt. Konkret geht es dabei um das Programm für Häuser, die den Effizienzstandard 55 oder 40 erfüllen. Die KfW ist in Anträgen schier erstickt. Außerdem sind die dafür zur Verfügung stehenden Mittel erschöpft gewesen, heißt es.

Alternativ gibt es aber noch viele andere staatliche Zuschüsse und Kredite - auch auf Landesebene. Einzelmaßnahmen dagegen, die zu mehr Energieeffizienz führen, werden unverändert vom Bund bezuschusst.

Einzelne Sanierungs-Maßnahmen werden immer noch gefördert

Wer dauerhaft Energiekosten einsparen will, kann weiter die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) in Anspruch nehmen. Allerdings nur noch für Einzelmaßnahmen in schon vorhandenen Gebäuden. Es muss sich also um klassische Sanierungen oder Modernisierungen handeln.

Darunter fallen zum Beispiel der Austausch einer alten Heizung, der Einbau neuer Fenster oder die Dämmung eines Dachs. Für solche Vorhaben gibt es vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) unverändert Zuschüsse, die online beantragt werden können.

Anträge frühzeitig stellen

Das Wichtigste: Fördermittel müssen grundsätzlich vor Beginn einer Maßnahme beantragt werden. Es darf also noch kein konkreter Schritt wie die Beauftragung einer Baufirma erfolgt sein. Vorbereitende Aufräum- oder Abrissarbeiten sind jedoch erlaubt.

Um Planungsfehler auszuschließen, muss die Antragstellung häufig über Beraterinnen und Berater für Energieeffizienz laufen. Die Kosten für solche Leistungen werden ebenfalls bezuschusst.

Förderungen in Höhe von 20 bis 45 Prozent

Die Dämmung von Wänden, Dach, Geschossdecken sowie der Austausch von Fenstern und Außentüren werden mit 20 Prozent gefördert. Ein Zuschuss in gleicher Höhe wird etwa für den Einbau einer modernen Gas-Brennwertheizung gezahlt. Solarthermieanlagen können mit 30 Prozent gefördert werden. Wärme- und Biomasseanlagen sogar mit 35 Prozent.

Auch der Anschluss eines Gebäudes an ein Wärmenetz ist dem Staat einen Zuschüsse von 30 bis 35 Prozent Wert. Je nachdem, wie hoch der Anteil der erneuerbaren Energien ist. Einen zusätzlichen Bonus von zehn Prozent gibt es, wenn die Maßnahme auch den Austausch einer alten Ölheizung umfasst. Der Hausbesitzerverband Haus und Grund Deutschland spricht von "attraktiven" Fördersätzen, die sich lohnen.

Oft übersehen: "BayernLabo" fördert Wohnraum

Wer in Bayern baut und modernisiert, kann mit verschiedenen weiteren staatlichen Zuschüssen rechnen. Zinsgünstige Darlehen vergibt etwa die Bayerische Landesbodenkreditanstalt (BayernLabo). Davon sollen vor allem Familien mit niedrigen bis durchschnittlichen Einkommen profitieren. Ein Ehepaar mit zwei Kindern hat nach Angaben der BayernLabo noch bei einem Jahresbruttoeinkommen von rund 88.000 Euro Chancen auf eine Förderung.

Unterstützt werden Neubauten oder der Kauf gebrauchter Immobilien wie Wohnungen und Einfamilienhäuser. Der erworbene Wohnraum muss mindestens 15 Jahre lang selber genutzt werden. Neben Darlehen sind auch Zuschüsse bis zu 300 Euro pro qm Wohnfläche möglich. Haushalte mit Kindern bekommen noch dazu einen Bonus in Höhe von 5.000 Euro für jedes Kind.

Hoher bürokratischer Aufwand

Förderungen aus Mitteln der BayernLabo werden bei Landratsämtern und kreisfreien Städten beantragt. Die Ansprechpartner sitzen also direkt in den Regionen vor Ort. Allerdings soll die Antragstellung bei der BayernLabo mit hohem, bürokratischen Aufwand verbunden sein. Das kritisiert etwa der Immobilienfinanzierer Interhyp, dessen Kunden es häufiger mit diesen Förderungen zu tun haben. Insgesamt seien die verbilligten Darlehen und Zuschüsse der BayernLabo aber sehr attraktiv und würden noch zu häufig übersehen.

"Windhundprinzip" bei der KfW

Sich im Förderdschungel der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zurechtzufinden, ist nicht so leicht. Denn wer auf den entsprechenden Onlineseiten sucht, wird immer wieder feststellen, dass es viele der angebotenen Programme gar nicht mehr gibt. Der "Produktfinder" der KfW lotst einen dennoch dorthin.

Förderungen, für die ein sofortiger Antrags- und Zusagestopp gilt, werden nach Angaben der KfW weiterhin angezeigt, weil sie jederzeit wieder aktiviert werden könnten. Je nach Haushaltslage des Bundes. Sind die Fördertöpfe wieder aufgefüllt, gilt das Prinzip "wer zuerst kommt, mahlt zuerst", auch "Windhundprinzip" genannt. Schnelle Antragsteller haben also bessere Chancen, an das Geld zu gelangen.

Verschiedene KfW-Fördertöpfe sind gerade leer

Neben den zuletzt weggefallenen Förderungen für effiziente Gebäude, gibt die KfW auch für Elektroauto-Ladestationen keinen Zuschuss mehr. Und wer sich für einen Investitionszuschuss im Bereich "altersgerecht umbauen" interessiert, erfährt ebenfalls: "bitte keine Anträge mehr stellen - die Fördermittel sind erschöpft".

Statt eines Zuschusses, gibt es jetzt hier nur noch Kredite. Auch die Zuschüsse für besseren Einbruchsschutz wurden gestrichen.

Vom Eigenheim bis zur Windkraft

Große Förderprogramme für alle, die ein Eigenheim bauen oder kaufen wollen, gibt es von der KfW nach wie vor. Auch für den Erwerb von Genossenschaftsanteilen stehen öffentliche Mittel zur Verfügung. Wie stets, müssen unbedingt die Fristen eingehalten werden. Das heißt, vor Kreditvergabe darf mit einem Vorhaben nicht begonnen werden.

Im Bereich des energieeffizienten Bauens hat die KfW zur Zeit fast nichts mehr anzubieten. Für die als besonders energieeffizient geltenden Brennstoffzellen-Heizgeräte ist aber eine Förderung möglich. Wer Strom selbst aus Windkraft, Sonne, Biogas oder Erdwärme erzeugt, bekommt ebenfalls Geld vom Staat. Das gilt für Unternehmen wie Privatpersonen gleichermaßen.