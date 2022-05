Hausärzteverband will gegen Privatinvestoren vorgehen

Medizinische Versorgungszentren (MVZ), die von Privatinvestoren betrieben werden, würden stärker auf Umsatz und weniger auf das Interesse der Patienten setzen – das ist eine Warnung, die schon seit längerem von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Bayerns kommt. Anfang April hat die KV nach eigener Einschätzung diese Warnung mit einer Studie untermauert. Die Datensammlung des privaten Forschungsinstituts IGES zeigt, dass in MVZ-Großpraxen mehr Honorar abgerechnet wird als in traditionellen Praxen.

Branchenverbände der MVZ bestreiten zwar die Aussagekraft dieser Studie; aber auch der Bayerische Hausärzteverband will nun Front machen gegen Großpraxen, hinter denen Privatinvestoren stehen. Dort werde im Interesse des Profits so viel abgerechnet, wie nur irgendwie möglich ist, kritisiert der Chef des Bayerischen Hausärzteverbandes, Markus Beier.

Gesundheitsminister Holetschek will mehr Klarheit

In traditionellen Praxen stehe der Patient weit mehr im Mittelpunkt, sagt er. Deswegen will der Hausärzteverband sich dafür stark machen, dass Medizinische Versorgungszentren "auf ein Normalmaß zurück gestutzt" werden, wie Beier es nennt.

Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat angekündigt, in Berlin darauf zu drängen, dass in einem ersten Schritt mehr Klarheit über die Besitzverhältnisse von Großpraxen hergestellt wird. Welche weiteren Regulierungen möglich sind, müsse man dann prüfen, sagte Holetschek. Er ist zu Gast beim Bayerischen Hausärztetag in Erlangen am 13. und 14. Mai.