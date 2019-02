Hauptversammlung in Schwarzach: Wie steht es um René Lezard?

Im März 2018 hatte René Lezard am Würzburger Amtsgericht Insolvenz angemeldet und durfte dann in einem sogenannten Schutzschirmverfahren in Eigenverantwortung weiterarbeiten. In der Folge schloss die Modefirma ihre Geschäfte am Frankfurter Flughafen sowie in Regensburg, und das Outlet in Zweibrücken.

René Lezard: Hauptversammlung ein Jahr nach der Insolvenz

Um die Schulden bei der Bank zu tilgen, hat das Unternehmen sein Firmengebäude in Schwarzach verkauft und anschließend wieder angemietet. Der Geschäftsbetrieb wurde in eine Aktiengesellschaft überführt und mit dem türkischen Modeproduzenten Cemsel Tekstil hat man sich einen Investor aus der Modebranche ins Boot geholt. Und nicht zuletzt gab es einen personellen Aderlass.

Entlassungen am Hauptsitz in Schwarzach am Main

Am Stammsitz in Schwarzach hat sich René Lezard von der etwa der Hälfte seiner Mitarbeiter getrennt. 47 von zuletzt 92 Angestellten mussten gehen. Die Bereiche Einkauf, Produktion, Logistik und Retour sind komplett ins Ausland abgewandert. Ob die drastischen Rettungsmaßnahmen greifen, zeigen die Zahlen, die heute präsentiert werden.