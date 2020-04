Hauptversammlung: Munich Re ohne Prognose – aber zuversichtlich

In einer recht kurzen Rede hat sich der Chef der Munich Re Joachim Wenning im Rahmen der Online-Hauptversammlung des Konzerns an die Aktionäre gewandt. Natürlich überschattete die Coronakrise die Ansprache. So wagt die Geschäftsleitung aufgrund der vielen Unsicherheiten nach wie vor keine konkrete Prognose für dieses Jahr.

Gute Aussichten für die Munich Re – Dividende für 2019 steigt sogar

Wenning blieb aber trotzdem zuversichtlich. Eine sei klar, auch wenn die Folgen der Pandemie noch nicht absehbar seien: "Unser Konzern steht wirtschaftlich stark da. Die voraussichtlichen kurz- und längerfristigen Kosten der Pandemie sind erheblich. Sie werden für die Munich Re aber wirtschaftlich gut verkraftbar bleiben."

Deshalb hielt der Vorstand auch an seiner bereits beschlossenen Ausschüttung für das Vorjahr fest. Während andere Konzerne ihre Dividenden aufgrund der Corona-Krise gestrichen haben, wird die Dividende bei der Munich Re sogar angehoben auf 9,80 Euro je Aktie.

Angst vor nichtversicherten Corona-Forderungen

Wenning scheint allerdings die derzeitige Diskussion zu beunruhigen, dass Versicherer für pandemiebedingte Kosten von Unternehmen und Privatpersonen haften sollen, auch wenn man dies in den Policen explizit oder implizit ausgeschlossen habe.

"Retroaktiver Eingriff in Verträge ist mit rechtsstaatlichen Prinzipien unvereinbar. Er würde das Fundament von Versicherungen und damit den Fortschritts- und Wachstumsnutzen schwer beschädigen. Wir verlassen uns darauf, dass der politische Wille diese Grundlagen nicht infrage stellt." Joachim Wenning, Vorstandschef Muni Re

Kritik an Berufung von LH-Chef Spohr in den Aufsichtsrat

Bei dieser virtuellen Hauptversammlung konnten die Aktionäre nur schriftlich Fragen stellen. Kritik gab es hier unter anderem an der Wahl von Lufthansachef Carsten Spohr in den Aufsichtsrat des Rückversicherers. So ist man bei der Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka der Meinung, dass der Lufthansa-Chef aktuell überhaupt keine Zeit hat, sich auch noch um die Kontrolle der Munich Re zu kümmern. Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz meinte dazu: "Ich kann nur an Herrn Spohr appellieren, wenn er merkt, dass er die Leistung nicht bringen kann, soll er von sich aus sagen, ich muss den Platz freimachen."

Der frühere Vorstandsvorsitzende und jetzige Aufsichtsratschef des Versicherungskonzerns Nikolaus von Bomhard hat die Berufung von Spohr verteidigt mit der technischen Expertise in der Luftfahrt sowie der langjährigen Berufserfahrung des Managers. Spohr habe ihm zudem versichert, dass er auch in der jetzigen Zeit, die Aufgabe ausfüllen könne.