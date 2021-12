Das ändert sich 2022 für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Noch ist es nicht geschafft, die Corona-Pandemie hält an und aus diesem Grund hat die Bundesregierung einige Sonderregelungen auf dem Arbeitsmarkt verlängert, voraussichtlich bis zum 31. März 2022 – zum Beispiel das Kurzarbeitergeld. Doch auch außerhalb von Corona gibt es Neuerungen für einige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Minijob neben Kurzarbeit noch möglich

Laut Bundesarbeitsagentur können Unternehmen dann Kurzarbeitergeld beantragen, wenn mindestens 10 Prozent der Beschäftigten einen Arbeitsentgeltausfall von mehr als 10 Prozent haben. Auch Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeiternehmer können bis dahin unterstützt werden. Die Sozialversicherungsbeiträge werden für die ausgefallenen Arbeitsstunden ab Januar bis zum 31. März 2022 zur Hälfte erstattet.

Außerdem ist es bis dahin auch möglich, neben der Beschäftigung in Kurzarbeit einen Minijob aufzunehmen oder eine Weiterbildung zu machen. Allerdings darf das Kurzarbeitergeld nur maximal zwölf Monate am Stück bezogen werden.

Zusätzlich verlängert sich auch die Regelung zum Corona-Bonus. Falls das Unternehmen einen oder mehrere Boni auszahlt, ist der noch bis Ende März steuerfrei. Allerdings nur bis zu einer Gesamthöhe von 1.500 Euro. Sobald alle Bonuszahlungen zusammengerechnet mehr ergeben, muss das Geld versteuert werden.

Mindestlohn und Steuerfreibetrag steigen

Außerhalb der Pandemieregelungen erhöht sich der Mindestlohn etwas, von derzeit 9,60 Euro auf 9,82 Euro. Allerdings hat die neue Bundesregierung schon angekündigt, den Mindestlohn noch einmal massiv anzuheben, auf zwölf Euro pro Stunde. Für eine Vollzeitstelle wären das 250 Euro mehr Nettoeinkommen pro Monat. Und auch wer sich in einer Ausbildung befindet, bekommt möglicherweise etwas mehr Geld: Die Mindestvergütung für Azubis steigt um 30 Euro auf 585 Euro.

Weniger unmittelbar, dafür aber langfristig hilfreich, sind die angehobenen Grenzen für den Steuerfreibetrag. Für Ledige steigt er auf 9.984 Euro; erst ab dann ist das jährliche Einkommen zu versteuern. Das bedeutet ein Plus von 240 Euro gegenüber 2021. Verheirateten Paaren stehen 19.968 Euro zu, 480 Euro mehr als bisher.

Hartz IV: Arbeitslosenmeldung künftig auch online möglich

Empfänger von Hartz IV, das ab 2022 zum Bürgergeld werden soll, erhalten ab Januar 449 Euro im Monat, das sind drei Euro mehr als bisher. Für Kinder zwischen null und 13 Jahren steigt der Regelsatz um zwei Euro, für Kinder von 14 bis einschließlich 16 Jahren um drei Euro. Ein wenig mehr Geld gibt es außerdem für die Schulausstattung: Der Betrag für das erste Schulhalbjahr wird von 103 auf 104 Euro erhöht, für das zweite Schulhalbjahr um 50 Cent auf insgesamt 52 Euro.

War bisher noch das persönliche Erscheinen "zwingend notwendig", können sich Betroffene ab dem 1. Januar 2022 auch online arbeitslos melden. Wie die Bundesagentur für Arbeit erklärte, sei die elektronische Arbeitslosenmeldung der persönlichen gleichgestellt.

Alle Schritte für eine Beratung und mögliche finanzielle Unterstützung in Form von Arbeitslosengeld könnten Arbeitslose "rund um die Uhr und von überall aus" erledigen. Der Online-Service werde im Kundenportal der Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung stehen, kündigte die Behörde an.

Renten steigen

Ab dem 1. Juli steigen die Renten in Westdeutschland voraussichtlich um 4,6 Prozent, in den neuen Bundesländern um 5,3 Prozent. Die Renten in Ostdeutschland betragen dann 98,6 Prozent des Westwerts. Im Jahr 2024 soll der Rentenwert für West- und Ost-Deutschland dann einheitlich berechnet werden.

Elektronische AU soll Arbeitgeber entlasten

Zum 1. Januar werden die elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen für Arztpraxen zur Pflicht. Mit der eAU werden die Krankschreibungen elektronisch an die Krankenkassen übermittelt. Damit soll langfristig der Nachweis auf dem Papier ersetzt werden. Die Pflicht zur elektronischen AU besteht aber vorerst nur für die Praxen, die technisch dazu in der Lage sind. Bis zum 30. Juni 2022 können deswegen übergangsweise die Nachweise auch weiterhin in Papierform an die Krankenkassen übermittelt werden, teilte die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) mit.

Ab 1. Juli 2022 soll dann die eAU auch elektronisch an den Arbeitgeber vermittelt werden. Mit dem neuen Verfahren wird der Arbeitgeber somit digital über den Beginn und die Dauer der Arbeitsunfähigkeit seines Arbeitnehmers informiert.