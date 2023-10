Hartmanns Aussagen zu Abhängigkeit von russischem Öl und Gas

Die Behauptung:

Ludwig Hartmann, Bündnis 90/Die Grünen: "Kein Bundesland war so abhängig vom russischen Gas und Öl wie Bayern" und "Kein Land war so abhängig vom russischen Gas in Europa." (Anm. d. Red.: Hartmann bezieht diese Aussage auf Deutschland.)

Richtig oder falsch?

Die Aussage von Hartmann ist prinzipiell richtig. Bayern bezog 2022 Jahr so viel Öl und Gas aus Russland wie kein anderes Bundesland. Deutschland bezog im EU-Vergleich in den vergangenen Jahren am meisten Gas aus Russland.

Abhängigkeit von russischem Öl und Gas

Die Fakten:

Von Januar bis September 2022 gingen die meisten Importe, die Deutschland in Russland kaufte, nach Bayern. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamtes vom November 2022 hervor. Der Freistaat bezog den Angaben zufolge mehr als ein Fünftel (22 Prozent) der Warenimporte aus Russland. Das entspricht einem Wert von 6,6 Milliarden Euro. Von diesem Import machten Erdöl und Erdgas 92,2 Prozent aus, was einem Wert von 6,1 Milliarden Euro entspricht.

Auch im Jahr 2021 waren die Rohstoffe für Bayerns Energieversorgung von "zentraler Bedeutung". Denn 36 Prozent der Erdöl- und Erdgasimporte Bayerns stammten aus Russland. Das teilte Florian Reil, Pressereferent beim Bayerischen Industrie- und Handelskammertag, dem #Faktenfuchs auf Anfrage mitteilt.

Brandenburg hingegen – das Bundesland mit den zweithöchsten Importen aus Russland – hatte laut Statistischem Bundesamt einen Anteil von 14,2 Prozent an den Importen aus Russland nach Deutschland. Davon wiederum entfielen 98,6 Prozent auf Erdöl und Erdgas, was einem Wert von 4,2 Milliarden Euro entspricht.

Tatsächlich hat Deutschland in den Jahren von 2015 bis 2021 in absoluten Zahlen in der Europäischen Union am meisten Erdgas aus Russland importiert. Beispielsweise importierten im Jahr 2021 alle 27 Mitgliedsländer in der EU 154.028.142 Millionen Kubikmeter Erdgas aus Russland. Davon entfielen auf Deutschland 52.463.565 Millionen Kubikmeter. An zweiter Stelle steht Italien mit 29.170.696 Millionen Kubikmeter Erdgas. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Statistischen Amts der Europäischen Union hervor.

Allerdings ist Deutschland mit einem Bruttoinlandsprodukt von rund 3,87 Billionen Euro die größte Volkswirtschaft in der Europäischen Union – und benötigt daher mehr Energie als andere Länder.