vor 28 Minuten

Harter Brexit würde BMW-Werk in Dingolfing schwer treffen

Ökonomen malen ein düsteres Bild für den Fall eines ungeordneten Brexit: Sie sehen laut einem Medienbericht 100.000 Jobs in Deutschland in Gefahr, vor allem in der Autoindustrie. Besonders BMW in Dingolfing wäre davon betroffen.