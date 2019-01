Harter Brexit: Ostbayerische Wirtschaft fürchtet höhere Kosten

Nachdem das britische Parlament den Brexit-Deal von Premierministerin May abgelehnt hat, droht eine ungeregelte, "harte" Scheidung von der EU ohne Austrittsabkommen. Die Auswirkungen würden auch viele hiesige Betriebe treffen, fürchtet die IHK Regensburg. In ihrem Kammerbezirk Oberpfalz und Kelheim pflegen 266 Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen Geschäftsbeziehungen nach Großbritannien. Der Schwerpunkt liegt im Export und dort in den Branchen Maschinenbau, Metallerzeugnisse und elektronische Bauelemente.

Das Handelsvolumen könnte weiter sinken: „Nicht für jedes Unternehmen wird Großbritannien als EU-Drittland attraktiv bleiben“, prognostiziert der Außenwirtschaftsexperte der IHK Regensburg, Markus Huber.

„Im Handelsbereich und im Güteraustausch wird auf die Firmen ein hoher bürokratischer Aufwand zukommen". Markus Huber, Exportberater der IHK Regensburg zum BR

Solange keine Regelungen herrschen, drohen den Unternehmen im bilateralen Handel mit Großbritannien laut Huber hohe Zollkosten, nicht planbare Abfertigungszeiten an den Grenzen und ein Ende des freien Personenverkehrs. Wenn Lastwagen an der Grenze aufgehalten würden, müssten die Speditionen zum Beispiel mehr verlangen, um den Ausfall zu kompensieren, so IHK-Exportberater Huber. Der Austausch von Mitarbeitern würde komplizierter.

„Es bleibt jetzt wenig Zeit, um dennoch eine Übergangslösung zu finden. Ansonsten können die Firmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr so einfach nach Großbritannien entsenden und Zulieferteile werden an den Häfen in Dover oder Ramsgate feststecken“, warnt Huber. Dennoch will der Experte die Zuversicht nicht verlieren. „Der Handelsnation Großbritannien wird an guten Geschäftsbeziehungen gelegen sein, nur bis ein Freihandelsabkommen abgeschlossen ist, wird viel Zeit vergehen.“

Weitreichende Auswirkungen

„Bei einem harten Brexit bleibt kaum ein Wirtschaftsbereich ausgeklammert“, stellt Peter Sonnleitner fest, Bereichsleiter International bei der IHK Niederbayern. „Die Auswirkungen sind weitreichender, als man auf den ersten Blick vermuten würde." Ohne ein Austrittsabkommen zwischen der EU und Großbritannien drohten das Ende des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs und weitere Zölle. Wird ein Produkt mit Material aus Großbritannien hergestellt, verliert es womöglich seinen EU-Ursprung. Damit greifen beim späteren Verkauf die Zollvorteile aus Freihandelsabkommen nicht, die die EU mit mehreren Ländern hat, etwa der Schweiz.

„Das alles wird bürokratischer, komplizierter, zeitaufwändiger und damit teurer.“ Peter Sonnleitner, Bereichsleiter International bei der IHK Niederbayern

Ganze Lieferketten wären laut Sonnleitner betroffen, notwendige Ein- und Ausfuhrverfahren sowie Zollkontrollen an der Grenze bedeuteten große Herausforderungen für Logistik und Verwaltung.

„Trotzdem bleibt Großbritannien auch nach dem Brexit zweifellos ein wichtiger Markt für die niederbayerischen Unternehmen“, versichert IHK-Bereichsleiter Sonnleitner. Etwa 500 niederbayerische Betriebe stehen in Geschäftsbeziehungen mit Großbritannien, 60 haben dort sogar eine eigene Niederlassung.

Als starker Automobilstandort ist Niederbayern besonders betroffen: Der deutschen Automobilindustrie insgesamt drohen pro Jahr zwei Milliarden Euro an zusätzlichen Zöllen bei einem hartem Brexit. Aber auch aus anderen Branchen kommen viele kleine und mittelständische Unternehmen, die bisher in Großbritannien aktiv sind.