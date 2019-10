Harte Tarifrunde in der Chemiebranche erwartet

Jede Branche hat ihr eigenes Drehbuch bei den Tarifrunden. Die einen haben einen Tarifvertrag, der das Bundesgebiet abdeckt wie der öffentliche Dienst oder der Bau. Bei anderen gelten die Regelungen nur für jeweils die Region, in der verhandelt wird. Die Unterschiede bleiben am Ende aber gering.

Tarifverhandlungen für die Chemie zuerst regional, dann bundesweit

In der Chemiebranche gibt es eine Art Mischmodell: Jede Region hat eigene Verträge, die Gewerkschaft stellt aber die gleiche Forderung auf und gleich nach dem ersten, meist erfolglosen Treffen am Verhandlungstisch wird auf Bundesebene weiterdiskutiert – heute zum ersten Mal in Hannover.

IG BCE: Zukunftskonto für jeden Beschäftigten und real mehr Geld

Die IG BCE wartet dort für die rund 580.000 Beschäftigten der Branche mit ihrer bekannten Forderung auf: ein Zukunftskonto für jeden Mitarbeiter von jährlich 1.000 Euro, das auch in Freizeit umgerechnet werden kann. Die Einkommen sollen spürbar und real steigen, also Inflationsausgleich plus X. Der Gewerkschaft ist vor allem wichtig, dass Fachkräfte gehalten und qualifiziert werden.

Noch kein Angebot der Arbeitgeber – harte Tarifrunde erwartet

Die Arbeitgeber haben regional noch kein Angebot gemacht – aber die Forderung schon als weit übertrieben zurückgewiesen. Produktion und Umsatz würden sinken, Aufträge fehlen.

Die Chemiefirmen steuern da auf eine harte Tarifrunde zu. Wobei sich auch in puncto Streiks die Branche von anderen unterscheidet: Aktionen während der Arbeitszeit hat die IG BCE bisher so gut wie immer vermieden.