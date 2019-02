Hansa-Werk in Burglengenfeld steht vor dem Aus

In Burglengenfeld im Landkreis Schwandorf sollen rund 170 Arbeitsplätze wegfallen. Der Grund: Das dortige Hansa-Werk, in dem Bad-Armaturen hergestellt werden, steht vor dem Aus.

Oras-Group will Produktion konzentrieren

Die Oras Group, die Hansa 2013 übernommen hatte, will ihre Produktion in Europa umstrukturieren. Man wolle sie auf möglichst wenige Standorte konzentrieren, erklärte Oras-Chef Kari Lehtinen. So will der Konzern effizienter werden, die interne Logistik vereinfachen und die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.

Nun stehen Gespräche an

Die Produktion der Badarmaturen will der Konzern an andere Standorte in Europa verlagern. Die Hansa-Mitarbeiter in Burglengenfeld hatten die Schließung schon befürchtet. Von der Oras-Group hieß es, man wolle zusammen mit den Arbeitnehmervertretern jetzt verantwortungsvolle Lösungen finden. Örtliche Politiker und Vertreter der Gewerkschaft wollen ebenfalls das Gespräch mit dem Management suchen.