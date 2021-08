Handy-Spiele: Kostenfalle In-App-Käufe

Ob zusätzliche Leben, stärkere Spielfiguren oder der Zugang zum Bonus-Level – über sogenannte In-App-Käufe können sich die Nutzer – oft Kinder und Jugendliche – begehrte Extras bei Online-Spielen kaufen. Das geht einfach und schnell auch während des schon laufenden Spiels auf dem Smartphone oder Tablet. Und auch wenn das Spiel selbst gratis ist, der Kauf von Zusatzleistungen ist oft kostenpflichtig und kann teuer werden.

Eltern müssen Käufe kleiner Kinder genehmigen

So liegt dem Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland derzeit ein Fall vor, bei dem ein Minderjähriger über 2.500 Euro verspielt hat. Das kann passieren, wenn die Kleinen ohne das Wissen der Eltern über die im Account hinterlegte Kreditkarte teure Extras kaufen. Doch Kinder bis sieben Jahre sind gar nicht geschäftsfähig und können daher keine Verträge abschließen, also auch keine In-App-Käufe. Ab dem siebten Lebensjahr sind sie beschränkt geschäftsfähig.

Damit aber ein Vertrag wirksam wird, müssen der gesetzliche Vertreter oder die Vertreterin den In-App-Kauf genehmigen, betonen die Juristen des Europäischen Verbraucherzentrums. Fehlt diese Erlaubnis, können Eltern das abgebuchte Geld zurückfordern. Wichtig sei aber, den Rechnungen schnell zu widersprechen.

In-App-Käufe kann man sperren - Verbraucherzentrum hilft

Damit es gar nicht erst so weit kommt, sollten Eltern die Smartphones der Kinder so einstellen, dass In-App-Käufe nicht möglich sind. So kann man etwa eine sogenannte Drittanbietersperre beim Mobilfunkanbieter aktivieren. Auf keinen Fall sollten Eltern Bank- oder Kreditkartendaten auf dem Smartphone oder Tablet ihres Kindes hinterlegen. Die Nutzung einer Prepaid-Karte als Zahlungsmittel kann helfen, einen Überblick über die Ausgaben zu behalten.

Viele Plattformen bieten Jugendschutzsysteme an. Damit können Eltern spezielle Nutzerkonten für Kinder erstellen.

Laut Europäischem Verbraucherzentrum (EVZ) Deutschland sitzen viele Publisher großer Spiele-Titel im EU-Ausland oder in Drittländern. Sollten Verbraucherinnen und Verbraucher Probleme bei einer Einigung mit dem Spieleanbieter haben, hilft das EVZ Deutschland kostenlos weiter.