Handwerksmessen starten mit strengen Auflagen

Die Internationale Handwerksmesse im März war eine der ersten großen Veranstaltungen, die wegen Corona abgesagt werden musste. Für die ganze Branche ein herber Schlag, da dort normalerweise viele Aufträge abgeschlossen werden. Die Stimmung im bayerischen Handwerk ist im zweiten Quartal 2020 dramatisch eingebrochen, nicht einmal 40 Prozent der Befragten bezeichneten ihre wirtschaftliche Lage in einer Umfrage noch als gut.

"Der lang anhaltende Konjunkturaufschwung im bayerischen Handwerk wurde abrupt abgewürgt." Franz Xaver Peteranderl, Präsident Bayerischer Handwerkstag

Handwerker auf Messen angewiesen

Das Handwerk konnte zwar die Zahl der Beschäftigten konstant halten. Damit dies so bleibe, bräuchten die Betriebe aber Plattformen zum Präsentieren und Verkaufen, so der bayerische Handwerkspräsident Franz Xaver Peteranderl. Außerdem seien die Veranstaltungen ein wichtiger Treffpunkt, um junge Leute für eine Ausbildung im Handwerk zu gewinnen. Messen seien eine wichtige Plattform für die bayerische Wirtschaft und ein leistungsstarker Motor, um die Konjunktur in der aktuellen Phase zu stabilisieren, sagt der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Die Messeveranstalter seien vorbereitet und hätten in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden durchdachte Hygienekonzepte entwickelt.

"Wir müssen das Messegeschehen in Bayern mit Vernunft und Augenmaß wieder anlaufen lassen." Hubert Aiwanger, Freie Wähler, Bayerischer Wirtschaftsminister

Gleiche Fläche - weniger Aussteller

Um den Besuch der Messe sicher zu machen, wurde ein ganzes Maßnahmenbündel geschnürt. So bleibt die Fläche gleich, bei allerdings nur 70 Prozent der Aussteller, so dass für den einzelnen mehr Platz bleibt. Dazu kommt, dass die Gänge vergrößert wurden und nun mindestens vier Meter breit sind.

"Menschliche Begegnung – ob privat oder auf geschäftlicher Ebene- kann nicht ersetzt werden. Das ist unsere feste Überzeugung." Dieter Dohr, Vorsitzende der Geschäftsführung der Gesellschaft für Handwerksmessen

Maskenpflicht in den Gängen

Hochleistungsfähige Belüftungsanlagen sorgen für ausreichend frische Luft. Jeder wird registriert, von Ausstellern, über Servicepersonal bis hin zu den Besuchern. In den Gängen herrscht Maskenpflicht, man darf sie nur bei Gesprächen an den Ständen absetzen, vorausgesetzt dort kann der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Außerdem müssen die Aussteller dann die Daten der Besucher noch einmal aufnehmen. Eine weitere Neuerung: Ein Teil der Vorträge soll auch digital übertragen werden.

Positive Rückmeldungen von Ausstellern und Besuchern

Trotz der Einschränkungen habe man von den möglichen Besuchern positive Rückmeldungen bekommen, so Veranstalter Dieter Dohr. Bei einer Umfrage im Juli, an der 10.000 Interessenten teilnahmen, kam heraus, dass gut 87 Prozent einem Besuch der Heim + Handwerk Ende November positiv gegenüber stehen. Die Nachfrage dürfte auch deshalb groß sein, da Corona den Themen von Heim + Handwerk und Food & Life Rückenwind gegeben hat. So liegt es im Trend, das eigene Zuhause zu verschönern, außerdem haben viele Menschen die Liebe zum Kochen entdeckt.

Neuer Schwung für das Handwerk

Mit dem Neustart der Handwerksmessen, sollen die Unternehmen wieder neuen Schwung bekommen. Heim + Handwerk und Food & Life finden vom 25. bis zum 29.11 in München statt. Auf der Heim + Handwerk gibt es wieder viele Anregungen für die eigenen vier Wände, von Küchen, über verschiedene Möbel, bis hin zum Whirlpool. Auf der parallel stattfindenden Food & Life können die Besucher regionale und internationale Spezialitäten verkosten.