Handwerkskammer Oberfranken fordert Schadensersatz von Ex-Chefs

Der Untreue-Skandal rund um die oberfränkische Handwerkskammer-Tochter GTO zieht weitere Kreise. Wie der Geschäftsführer, Bernd Sauer, mitteilt, fordere die Handwerkskammer für Oberfranken (HWK) jetzt auch Schadensersatz vom früheren Präsidenten, Thomas Zimmer, sowie dem früheren Hauptgeschäftsführer, Thomas Koller. Zur Begründung heißt es, beide hätten fahrlässig gegen ihre Kontrollpflicht verstoßen.

Zahlungen von HWK an GTO ohne Beschluss

So sei ein Teil der bei der GTO veruntreuten Gelder von der HWK ohne die erforderlichen Beschlüsse durch die Vollversammlung und ohne Nachweise getätigt worden. Auf diesem Weg seien Zahlungen, Bürgschaften und Darlehen in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro gewährt worden. Das habe ein Rechtsgutachten ergeben, heißt es in einem Schreiben der HWK. Die Kammer fordere daher auch Schadensersatz von den früheren HWK-Chefs Zimmer und Koller.

HWK-Chef: Zimmer hätte weitere kriminelle Handlungen verhindern können

Ex-Präsident Zimmer habe es versäumt zu hinterfragen, warum die GTO nicht in der Lage gewesen sei, ein Darlehen selbst zu tilgen. Spätere kriminelle Handlungen innerhalb der GTO hätten so verhindert werden können. Die Probleme der GTO seien zu dem Zeitpunkt bereits "evident" und "erkennbar" gewesen, so der amtierende HWK-Geschäftsführer Sauer.

"Der Zeitpunkt der Gewährung der Bürgschaft (...) nimmt eine Schlüsselrolle bei der Beurteilung der erfolgten Veruntreuungen ein (...) Bereits damals hätten alle weiteren kriminellen Handlungen des damaligen Leitenden Mitarbeiters der GTO verhindert werden können." Bernd Sauer, Geschäftsführer der HWK

Vize-Präsident Graßmann fordert lückenlose Aufklärung

Vor der Vollversammlung der HWK im Dezember vergangenen Jahres sagte Zimmer, sollte er seine Pflichten verletzt haben, stehe er zu seiner Verantwortung. Im September war Zimmer von seinem Amt als HWK-Präsident zurückgetreten. Im Oktober hatte Vize-Präsident Mattias Graßmann eine lückenlose Aufklärung gefordert und von der größten Krise in der Geschichte der oberfränkischen Handwerkskammer gesprochen.

Koller soll rechtswidrige Zahlungen geduldet haben

Dem früheren Hauptgeschäftsführer Koller wirft die HWK vor, Geld für Repräsentationszwecke in Höhe von rund 270.000 Euro an die GTO zumindest geduldet zu haben. Denn derlei rechtswidrige Zahlungen habe es bereits vor Kollers Amtsantritt bei der HWK gegeben, der frühere Hauptgeschäftsführer habe sie aber weiterlaufen lassen ohne sie auf ihre Rechtmäßigkeit hin zu überprüfen. Koller hatte die HWK daraufhin im August verlassen.

Mitarbeiter soll zwei Millionen Euro veruntreut haben

Im Dezember vergangenen Jahres war herausgekommen, dass der ehemalige kaufmännische Leiter der Steuerberatungsgesellschaft Gewerbe-Treuhand Oberfranken (GTO), Klaus R., rund zwei Millionen Euro veruntreut haben soll. Unter anderem soll der damals 59-Jährige für die GTO fast 600.000 Euro zu wenig an Umsatzsteuer an das Finanzamt abgeführt haben. Auch soll er Überweisungen manipuliert und Geld für private Zwecke abgezweigt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Mann. Im November hatte die HWK zudem Klage gegen Kollers Vorgänger, den früheren Hauptgeschäftsführer Horst Eggers eingereicht.

Die GTO erstellt Bilanzen und Jahresüberschüsse sowie Steuererklärungen vor allem für Handwerksbetriebe, aber auch für Privatleute. Die GTO zählt rund 500 Mandanten und 26 Mitarbeiter.