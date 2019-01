Handwerkskammer fordert Auflagen für Mobilfunk-Frequenzvergabe

Die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz fordert, dass neue Mobilfunkfrequenzen nur mit der Auflage einer flächendeckenden Versorgung vergeben werden sollen. "Unser Kammergebiet ist flächenmäßig eines der größten Deutschlands, wir sind geprägt vom ländlichen Raum", so Kammerpräsident Georg Haber. Hier müssten jedoch die gleichen Anwendungen und Dienste wie im städtischen Umfeld möglich sein.

Mobilfunkausbau wichtig für die Zukunft

Nach Habers Überzeugung wird der weitere Mobilfunkausbau "über die Zukunftschancen unserer Region mitentscheiden" - vor allem der neue Standard 5G für schnelleres mobiles Internet. Dieser ermögliche "neue Anwendungen in der Wirtschaft und im Bereich der Mobilität – mit einem enormen volkswirtschaftlichen Nutzen." In diesem Jahr stehen erste Frequenzvergaben an. Versäumnisse der Vergangenheit dürften sich nicht wiederholen, mahnt Haber. Wichtig sei zudem, dass in der Übergangszeit zu 5G die bestehenden 4G/LTE-Netze weiter verbessert würden. Sie ermöglichten Handwerkern das Arbeiten von unterwegs.

Appell an Politik

Handwerkskammer-Präsident Haber ruft auch die Kommunen und die Staatsregierung dazu auf, den Netzausbau voranzubringen: "Um überhaupt Verbesserungen im Mobilfunkbereich zu erzielen, werden auch neue Sendemasten benötigt." Widerstände aus der Bevölkerung sowie lange Planungs- und Genehmigungsprozesse hemmten jedoch seit Langem den Aufbau neuer Standorte