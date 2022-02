Handwerksbäcker wollen ihr verstaubtes Image loswerden

Benedikt Höhl wirft Teigstücke mit einem lauten Knall auf ein Förderband. Dann drückt er sie fest und fährt sie durch eine Presse. Am anderen Ende kommen kleine Fladen heraus, die er später zu Croissants rollt. Es ist eine seiner Aufgaben in der Backstube von Bäckermeister Sebastian Groß. Der "Grünwehrbeck" in Kulmbach bildet Benedikt Höhl im ersten Lehrjahr zum Bäcker aus. Der 17-Jährige findet die Ausbildung toll, die Arbeitszeiten – er fängt um vier Uhr in der Früh an – stören ihn nicht. Im Gegenteil, so habe er am Nachmittag Zeit für seinen Hund. Die Arbeit in der Backstube sei schon manchmal auch körperlich schwer, vor allem wenn er die 50 Kilogramm schweren Mehlsäcke tragen muss. Doch das gehöre eben dazu.

Auszubildende sind schwer zu bekommen

Benedikt geht in der Nachbarstadt Kronach in die Lorenz-Kaim-Berufsschule. In seiner Klasse seien sie fünf Bäckerlehrlinge, die anderen 20 Mitschülerinnen lernten Fachverkäuferin. Sein Chef, Sebastian Groß, wird bei solchen Erzählungen ein wenig wehmütig. Als er vor 20 Jahren seine Ausbildung absolvierte, seien sie noch 20 Bäcker-Azubis in der Klasse gewesen.

Es sei momentan sehr schwierig, junge Menschen für das Bäckerhandwerk zu begeistern, weil es pandemiebedingt kaum noch Berufs- und Ausbildungsmessen gebe. Und wenn doch, dann würden sich die meisten Jugendlichen eher für technische Berufe interessieren wie Metallbauer oder Elektriker. In seiner Kulmbacher Bäckerei könnten sie noch gut einen Gesellen gebrauchen, doch sie finden derzeit keinen.

Immer weniger Bäckereien in der Genussregion Oberfranken

Das Problem mit dem Nachwuchs ist nur eines von vielen, die das Bäckerhandwerk hat. In Oberfranken ist die Zahl der Bäckereien seit 2010 von 397 auf 275 zurückgegangen. In Stadt und Landkreis Kulmbach gab es damals 33 Betriebe, jetzt seien es noch 13, berichtet Innungsobermeister Ralf Groß, der Vater von Sebastian. In der Stadt Kulmbach seien es noch zwei Handwerksbäcker. Das sei für die Genussregion Oberfranken eigentlich kein gutes Zeichen.

Manche Betriebe fänden keinen Nachfolger aus der eigenen Familie. Die jungen Leute heutzutage würden oft von ihren Eltern dazu angehalten, höherwertige Schulabschlüsse zu machen. Da komme aus den Mittelschulen nicht mehr genug nach, um eine Ausbildung im Handwerk zu beginnen. Die Bäcker mit ihren vermeintlich unattraktiven Arbeitszeiten hätten da oft das Nachsehen.

Konkurrenz und Preisdruck setzen dem Handwerk zu

Ein anderes Problem sei die Konkurrenz durch die großen Bäckereiketten, die ihre Ware billiger anbieten könnten. Dazu kommen in den Großbetrieben eine größere Flexibilität bei den Arbeitszeiten, Mitarbeiterrabatte, mehr Urlaub und ein höheres Gehalt als im Handwerksbetrieb. Und: Das Bäckerhandwerk habe einen im wahrsten Sinne des Wortes angestaubten Ruf, erklärt Ronny Vogel, Bäckermeister und bei der Handwerkskammer Oberfranken zuständig für die überbetriebliche Ausbildung. Den müsse man aufpolieren. Schon jetzt gebe es auch Handwerksbäckereien, die die Nachtarbeit auf die üblichen Tageszeiten verlegt hätten. Das hebe die Attraktivität.

Bäckermeister Vogel steht in der neu eingerichteten Lehrbackstube der Handwerkskammer (HWK) in Bayreuth. Alles in Holz, modern, freundlich. In der einen Ecke stehen Knetmaschinen und Portionierer, auf den den Tischen Laptops, daneben ein Backofen. In der Mitte des Raumes steht ein großer Verkaufstresen mit viel Glas, eine riesige Kaffeemaschine italienischen Typs: So sollte man zeitgemäß sein Geschäft präsentieren.

Viele Geschäftsaufgaben und leere Läden

Doch auch solche Verkaufstresen helfen nichts, wenn niemand dahinter steht zum Bedienen oder hinten in der Backstube die Brötchen bäckt. Erst im Januar gab eine alteingesessene Bayreuther Bäckerei mit drei Filialen auf, weil keine Bäcker und Verkäuferinnen zu finden waren. Eine Bayreuther Filiale einer oberpfälzischen Bäckereikette ist seit dem vergangenen Herbst geschlossen, weil es keine Mitarbeitenden gibt. Eine andere Kette kann in Pegnitz ihre Filiale nicht besetzen. Da nützen auch die großen Werbebanner nichts, die alle Vergünstigungen für Jobsuchende anpreisen, es scheint niemanden anzusprechen.

Bäcker ist ein Beruf und kein Job

Der Kulmbacher Obermeister Ralf Groß glaubt, dass es auch an der Befindlichkeit der Menschen liege. Ein Job beispielsweise bei einem Logistikunternehmen oder im Lieferdienst sei klar geregelt, die Arbeitszeiten stünden fest, das Gehalt komme pünktlich, die Anforderungen seien gering. Die Präsenz des Online-Versandhändlers Amazon in Hof und Bayreuth spüre man schon. Ihm kämen jeden Morgen beim Brötchenausfahren etliche Lieferwagen von DHL bis Hermes oder GLS entgegen. Dort seien jetzt die Leute. Aber, so Groß, das seien nur Jobs, Bäcker sei ein Beruf, ja vielmehr noch eine Berufung, den man ein Leben lang ausüben könne. Infiziert davon werde man nur, wenn man den Teig auch mit den Händen greifen würde. Und das müsse man sich trauen, zu probieren.

Von der Bäckerlehre bis zum Studium der Lebensmitteltechnologie

Groß selbst habe sich 1989 selbstständig gemacht, das sei immer sein Ziel gewesen. 2015 hat er die Firma an seinen Sohn Sebastian übergeben. Die ganze Familie arbeite in dem Betrieb mit mittlerweile vier Filialen. Anders gehe es nicht. Dazu habe man noch den Gesellen und den Auszubildenden Benedikt. Auch Bäckermeister Groß ist klar, dass es Perspektiven braucht. Dass Geselle oder Meister nicht unbedingt das Ende sein müssen.

Aus- und Weiterbildung werden deswegen auch von der Kammer vorangetrieben. Lebensmitteltechniker, duale Ausbildung Bäcker-Konditor, ein Studium der Lebensmitteltechnologie. Das sei alles nach der Bäckerlehre möglich, berichtet Ronny Vogel von der HWK in Bayreuth. Erstaunlich sei, dass immer wieder Menschen quer in den Beruf einsteigen würden. Menschen mit Hochschulabschluss oder seit Jahren in einem Beruf, die plötzlich etwas mit ihren Händen machen wollten. Studienabbrecherinnen, die lieber ein Handwerk lernen wollten.

Genossenschaft mit Müller garantiert Qualität der Lebensmittel

Immerhin, und das berichten Groß und Vogel übereinstimmend, lege die Kundschaft immer größeren Wert auf qualitativ hochwertige Lebensmittel. Idealerweise mit Zutaten aus der Region, quasi handverlesen. Das koste zwar mehr, aber die Kundinnen, die das wünschen, seien auch bereit, dafür mehr Geld zu bezahlen. Qualität, ist Ralf Groß überzeugt, setze sich durch. Er habe dafür mit anderen Bäckern, Bauern und einem Müller eigens eine Genossenschaft gegründet, damit das Mehl auch wirklich seinen Qualitätsansprüchen genüge.

Bäcker werden auch in 1.000 Jahren gutes Brot backen

Es sind noch viele Schritte notwendig, um den Menschen – Kundschaft wie Berufseinsteigern – klarzumachen, wie wichtig die Handwerksbäcker im Grunde sind. Benedikt Höhl steht erst am Anfang seiner Karriere als Bäcker und wird vermutlich noch viel erleben. Aber er ist zuversichtlich, die Ausbildung macht ihm Spaß, er will das auch gerne zu Ende bringen. Mut macht ihm Seniorchef Ralf Groß, wenn er sagt, dass es das Bäckerhandwerk seit mehr als 1.000 Jahren gebe und wohl auch in 1.000 Jahren noch gutes Brot aus Wasser und Mehl gebacken werde – mit den einen oder anderen zeitgenössischen Zutaten.