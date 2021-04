Handwerker: Warum Rechnungen oft so hoch sind

Warum haben Verbraucher so oft den Eindruck, dass sie von Handwerkern abgezockt werden? Ist nur der Handwerkermangel dran schuld und der damit einhergehenden Mangel an Konkurrenz, so dass die Handwerker sich sehr hohe Preise erlauben können? Oder liegt ein grundsätzliches Missverständnis vor?

Handwerker schlagen teils 250 Prozent drauf

Gerade wenn man die Vergleichsmöglichkeiten über das Internet nutzt, kann das Misstrauen deutlich verstärken, wie auch bei Helmut Busch. Er wollte sich eine Ladestation in der Garage für ein Elektroauto installieren lassen. Im Internet fand er ein dafür benötigtes Teil bei mehreren Geschäften zu einem Bruchteil des Preises den ein Elektriker verlangte: 90 Euro statt über 300 Euro sollte es kosten. "Das ist der Wahnsinn", sagt Busch.

Im Kostenvoranschlag seines Elektrikers waren alle benötigten Einzelteile deutlich teuer als bei seriösen Anbietern im Internet. Dort wird die UVP, die unverbindliche Preisempfehlung, um ein Vielfaches unterboten. Busch sei klar, sagt er, dass ein Elektriker einem die Ware nicht zum Einkaufspreise verkaufen könne. Er hätte aber 20 bis 25 Prozent Aufschlag für angemessen gehalten. 200 bis 250 Prozent empfinde er dagegen fast schon als unlauter, zumindest aber als verbraucherunfreundlich.

Happige Handwerker-Rechnungen – gerne nach oben aufgerundet

Den Ärger von Helmut Busch kennen viele Verbraucherinnen und Verbraucher, die mit Handwerksbetrieben zu tun haben. Egal, ob die Anfahrtskosten reichen würden, um dreimal durch die Stadt mit dem Taxi zu fahren oder die Stunden großzügig aufgerundet wurden, die ausgestellten Rechnungen scheinen einem zu hoch zu sein. Was die Materialkosten betrifft, vermutet Hausbesitzer Helmut Busch schon System - ein einträgliches Geschäftsmodell zu Lasten der Verbraucher.

"Ein System zum Vorteil von Handwerkern, Herstellern und Onlineshops"

Der Handwerker habe die hohe Marge, sagt Busch, wenn der Kunde es nicht bemerke. Der Hersteller verdiene an einer offenbar überhöhten unverbindlichen Preisempfehlung, weil er dadurch viele Handwerker als Kunden gewinnen könne. Schließlich könnten die ja durch die überhöhte UVP hohe Gewinnmargen erzielen – oder sie hätten zumindest ordentlich Spielraum bei Preisverhandlungen mit dem Kunden.

Und die Einzelhändler, Internetshops oder Baumärkte hätten den Vorteil, dass sie vermeintliche Schnäppchen anbieten könnten, so Busch – durch die durchgestrichenen UVPs: "Auf der Seite, wo ich nachgeschaut hatte, stand dann beim teuren Teil: Sie sparen 75 Prozent. Das ist auch ein Verkaufsargument. Das ist so fast ein Gefühl, wie eine mafiöse Verbindung". Die Branche scheine hier gut zusammenzuarbeiten, so Busch. Und am Ende stehe der Verbraucher da und sei "gelackmeiert".

Handwerkskammer: Preise sind Verhandlungssache

Solche Vorwürfe hört Holger Scheiding immer wieder. Seit knapp 20 Jahren ist er Rechtsanwalt für die Handwerkskammer München. Ein Teil seiner Arbeit besteht darin, zwischen Firmen und Verbrauchern zu schlichten. Das ist ein kostenloses Angebot der Handwerkskammern bei Streitigkeiten. Dabei erklärt er immer wieder die Grundregel aller Werkverträge. Denn egal ob Anfahrtskosten, Materialpreis oder Arbeitsstundenpreis: alles ist Verhandlungssache.

Der Gesetzgeber habe es sich einfach gemacht, so Scheiding, in dem guten Glauben, dass "der Fachbetrieb und der Kunde kooperativ handeln und den Preis aushandeln". Deswegen stehe im Gesetz: Was vereinbart ist, gilt. Preise würde "der Markt" regeln. Es gebe lediglich eine rote Linie: Wucher, also die Sittenwidrigkeit.

Ortsübliche Vergütung beinhaltet Gewinn- und Risikoaufschlag

Ab wann aber wird man über den Tisch gezogen? Laut Rechtsanwalt Scheiding ist es, wenn der geforderte Preis rund 200 Prozent höher ist als der übliche. Doch der Aufschlag von rund 250 Prozent, den der Elektriker von Helmut Busch für die Einzelteile gefordert hatte, fällt höchstwahrscheinlich nicht darunter. Denn bei allen Kostenstreitigkeiten gelte nicht der Mindestpreis als Referenz, sondern die sogenannte "ortsübliche Vergütung".

Scheiding erklärt es am Beispiel der Materialkosten. Die ortsübliche Vergütung orientiere sich daran, wie es die Betriebe im Durchschnitt machen. Und das bedeute immer, dass sie auf den Preis fürs Material aus dem Großhandel eine Gewinnmarge und einen Risikozuschlag erheben. Und so würden 200 bis 300 Prozent noch draufgesattelt.

Risikoaufschlag beinhaltet auch Gewährleistung

Vor allem der Risikozuschlag ist das, was die Preise der eingebauten Teile in die Höhe treibt – und für die Verbraucher oft undurchsichtig ist. Er besteht aus zwei Elementen. Rund 60 Prozent davon mache die Gewährleistung aus, sagt Holger Scheiding. Denn der Handwerker müsse schlechtes Material wieder ausbauen, entsorgen und neues, gutes Material einbauen. Weitere etwa 40 Prozent kämen dann noch als zusätzliche Sicherheit oben drauf.

Wie oft allerdings die Betriebe tatsächlich Folgekosten für Gewährleistung oder schlechte Montage haben, bzw. wie viel vom Risikozuschlag einfach zusätzliche Marge ist, das kann der Rechtsanwalt der Handwerkskammer nicht sagen.

Mit Handwerkern verhandeln kann Preise deutlich senken

Helmut Busch, der in seiner Garage die Ladestation installieren will, hat aus der Geschichte aber gelernt: Zum Verhandeln ist das Internet sein bester Freund. Am Ende konnte er sich mit seinem Elektriker einigen. Statt 500 Euro, musste er nur noch 200 Euro für die Einzelteile zahlen, inklusive Mehrwertsteuer. "Das fand ich dann fair für beide Seiten."