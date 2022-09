Handwerk Mittelfranken: 1.000 Lehrstellen unbesetzt

Azubis dringend gesucht: Im mittelfränkischen Handwerk sind mehr als 1.000 Ausbildungsstellen unbesetzt. Deshalb weist die Handwerkskammer für Mittelfranken (HWK) darauf hin, dass auch in den kommenden Wochen der Einstieg in die handwerkliche Ausbildung noch möglich ist. Der Bedarf an Auszubildenden ist gegenüber dem Vorjahr nochmal deutlich gestiegen.

Azubis gesucht

Gesucht werden unter anderem noch 118 Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, 81 Elektroniker, 63 Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, 72 Kfz-Mechatroniker und 57 Maurer.

Viele Betriebe bieten Ausbildung an

"Die Ausbildungsbereitschaft der mittelfränkischen Handwerksunternehmen ist in allen Gewerken enorm", sagt Präsident der Handwerkskammer für Mittelfranken, Thomas Pirner. "Die Betriebe blicken weit in die Zukunft und wollen ihre Fachkräfte selbst heranbilden, da auch auf dem Markt Experten kaum zu finden sind."

2.428 neue Auszubildende

Die Mitgliedsbetriebe haben der Handwerkskammer für Mittelfranken bisher 2.428 neue Ausbildungsverträge gemeldet. Das ist ein Plus von 6,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2021/22.