Handwerk: Materialmangel bremst Erholung aus

So gut war der Auftragsbestand im bayerischen Handwerk schon lange nicht mehr. Zehn Wochen im Voraus sind die Betriebe zur Zeit im Durchschnitt ausgelastet. Doch die Auftragsbücher sind nicht nur wegen der hohen Nachfrage so voll. Viele Arbeiten können aufgrund von Materialknappheit nicht begonnen oder abgearbeitet werden. Sie bleiben liegen, weil Rohstoffe, Vorprodukte und Waren fehlen, so der Präsident des Bayerischen Handwerkstags, Franz Xaver Peteranderl. Dies sei zur Zeit "quer durch alle Handwerksbereiche" der Fall. Peteranderl sieht darin die größte Gefahr für die sonst eigentlich gute Konjunktur im Handwerk.

Verzögerter Aufschwung

Neben der Materialknappheit gehören auch stark steigende Energiekosten und Rohstoffpreise zu den Herausforderungen. Die Konjunkturampel stehe im Handwerk aber trotzdem weiter "klar auf grün", so der Bayerische Handwerkstag. Mehr als die Hälfte der befragten Betriebe bezeichnen ihre Lage als gut. Rund ein Drittel ist immer noch zufrieden mit den laufenden Geschäften. Einschränkungen der Geschäftstätigkeit durch Corona Auflagen spielen für die meisten Firmen kaum noch eine Rolle. Niedrige Zinsen und starke Nachholeffekte bei den Verbrauchern sorgten zur Zeit in fast allen Handwerksbranchen für eine lebhafte Nachfrage.

Entlastungen gefordert

Der Bayerische Handwerkstag rechnet im weiteren Verlauf des Jahres mit einer insgesamt stabilen Pandemie-Lage, ohne neue Beschränkungen. Von den steigenden Energiekosten sei zur Zeit vor allem das energieintensive Lebensmittelhandwerk betroffen, also etwa Bäckereien. Aber auch Mitarbeiter, die zur Arbeit pendeln müssten.

Der Staat solle den Steueranteil beim Sprit reduzieren oder die Pendlerpauschale nach oben anpassen, so eine der Forderungen des Bayerischen Handwerkstages. Handwerk und Mittelstand dürften von einer CO2-Bepreisung zudem nicht stärker betroffen sein als Großunternehmen.