Handwerk beklagt steigende Kosten und sinkende Umsätze

Das Handwerk in Niederbayern und der Oberpfalz blickt mit Skepsis in die nahe Zukunft. Das geht aus dem aktuellen Konjunkturbericht zum 1. Quartal der Handwerkskammer hervor. Zwar profitiere die Branche aktuell noch von vollen Auftragsbüchern. Steigende Preise und Materialmangel hätten die Erwartungen aber deutlich eingetrübt.

Alle beklagen hohe Preise

Neun von zehn Handwerksbetrieben in Niederbayern und der Oberpfalz klagen aktuell über gestiegene Einkaufs- und Energiepreise. Aber: Nur zwei Drittel der Unternehmen geben diese Preissteigerungen aktuell an ihre Kundschaft weiter, wie es in dem Konjunkturbericht heißt.

Gute Auftragslage

Deutlich verbessert hat sich im ersten Quartal die Auftragslage in den Handwerksbetrieben in der Region. 28 Prozent aller befragten Unternehmen berichten von einem Auftragsplus. Insbesondere das Baugewerbe profitiert hier, wie es weiter heißt.

Umsatzrückgang

Trotz der guten Auftragslage registrieren viele Betriebe schrumpfende Umsätze. Gut jedes dritte Handwerksunternehmen in der Region meldete zuletzt einen Umsatzrückgang. Betroffen waren hier vor allem Firmen aus dem Lebensmittel- und dem Kraftfahrzeuggewerbe.

Mehr als 40.000 Handwerksbetriebe

In Niederbayern und der Oberpfalz gibt es mehr als 40.000 Handwerksbetriebe mit mehr als 220.000 Beschäftigten. Die Branche erwirtschaftet in der Region einen Jahresumsatz von fast 32 Milliarden Euro.