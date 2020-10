H&M: Millionenstrafe wegen Bespitzelung von Mitarbeitern

Der schwedische Modekonzern H&M hat über Jahre hinweg in Deutschland Mitarbeiter bespitzelt und damit massiv gegen Datenschutzvorgaben verstoßen. Deswegen soll das Unternehmen jetzt über 35 Millionen Euro Strafe zahlen. Einen entsprechenden Erlass hat der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz, Johannes Caspar, verfügt. Er ist für den Datenschutz bei H&M Deutschland zuständig, da die Deutschlandzentrale des Konzerns in Hamburg sitzt.

H&M-Mitarbeiter über Privatangelegenheiten ausgefragt

Es ging unter anderem um Gesundheitsdaten, familiäre Streitigkeiten, Urlaubserlebnisse usw. die H&M über seine Mitarbeiter im Nürnberger Servicecenter sammelte. Seit mindestens 2014 wurden bei einem Teil der Beschäftigten umfangreiche Daten zu ihren privaten Lebensverhältnissen angehäuft, wie im vergangenen Jahr bekannt wurde.

Nach Urlaubs- und Krankheitsabwesenheiten hätten Vorgesetzte beispielsweise einen "Welcome Back Talk" geführt und anschließend in etlichen Fällen nicht nur konkrete Urlaubserlebnisse, sondern auch Krankheitssymptome und Diagnosen dokumentiert. Einige Vorgesetzte hätten sich auch "über Einzel- und Flurgespräche ein breites Wissen über das Privatleben ihrer Mitarbeitenden angeeignet, das von eher harmlosen Details bis zu familiären Problemen sowie religiösen Bekenntnissen reichte", hieß es.

Datenschutzbeauftragter: eine schwere Missachtung des Datenschutzes

Der vorliegende Fall dokumentiere eine schwere Missachtung des Beschäftigtendatenschutzes, so Caspar. Das verhängte Bußgeld sei dementsprechend in seiner Höhe angemessen und geeignet, Unternehmen von Verletzungen der Privatsphäre ihrer Beschäftigten abzuschrecken, wie er betonte.

Ausdrücklich positiv bewertete Caspar das Bemühen der Konzernleitung, "die Betroffenen vor Ort zu entschädigen und das Vertrauen in das Unternehmen als Arbeitgeber wiederherzustellen". Darin sei durchaus der Wille zu erkennen, "den Betroffenen den Respekt und die Wertschätzung zukommen zu lassen, die sie als abhängig Beschäftigte in ihrem täglichen Einsatz für ihr Unternehmen verdienen". Schon als der Fall bekannt wurde, hatte sich die Muttergesellschaft in Schweden von den Praktiken distanziert.

H&M will weltweit weitere Filialen schließen

Unabhängig von dem Bußgeldverfahren in Deutschland hat der Mutterkonzern in Schweden heute seine Quartalszahlen veröffentlicht und dabei auch bekannt gegeben, dass 250 der weltweit rund 5.000 Filialen geschlossen werden.

Dabei setze sich die Erholung des Konzerns von der Krise fort, wie es heißt. Wie bereits bekannt, war dem Einzelhändler im Sommerquartal die Rückkehr in die schwarzen Zahlen gelungen, nachdem H&M in dem besonders von der Corona-Pandemie betroffenen zweiten Quartal Verluste geschrieben hatte.

"Obwohl die Herausforderungen an uns noch bei weitem nicht vorbei sind, dürfte das Schlimmste hinter uns liegen", sagte Konzernchefin Helena Helmersson in Stockholm. Die Erholung der Geschäfte laufe schneller als gedacht. "Wir haben ein starkes und profitables Wachstum im Online-Geschäft erzielt, und mehr und mehr Geschäfte haben inzwischen wieder geöffnet." Aktuell seien noch 166 H&M-Filialen geschlossen.