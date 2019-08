Handelsstreit mit den USA: China kündigt neue Strafzölle an

China hat neue Vergeltungszölle auf Einfuhren aus den USA angekündigt. Man wolle zusätzliche Zölle in Höhe von fünf bis zehn Prozent auf Waren mit einem Volumen von 75 Milliarden US-Dollar erheben, teilte das chinesische Handelsministerium mit. Die Abgaben sollen rund 5000 Produkte betreffen.

Die Zölle sollen in zwei Schritten am 1. September und 15. Dezember angehoben werden. Es handele sich um eine Antwort auf die angekündigten Zollerhöhungen der USA, hieß es. So soll etwa auf Sojabohnen und Erdölimporte von September an ein Zusatzzoll von fünf Prozent erhoben werden. Autozölle in Höhe von 25 Prozent sollen am 15. Dezember wieder aufgenommen werden.

Konflikt - trotz neuer Gespräche

US-Präsident Donald Trump wirft China unfaire Handelspraktiken vor. Der Konflikt hatte sich trotz neuer Gespräche verschärft. Trump hatte Importzölle im Volumen von 300 Milliarden Dollar angekündigt. Die US-Regierung verschob allerdings die neuen Strafzölle auf zahlreiche Konsumgüter - darunter etwa Smartphones, Laptops und Spielzeug - überraschend bis zum 15. Dezember.

Die chinesische Regierung rief Washington in dieser Woche zu einem Kompromiss im Handelsstreit auf. Bereits am 15. August hatte China Gegenmaßnahmen angekündigt. Damals waren jedoch keine Einzelheiten genannt worden.