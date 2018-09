Handelskrieg: Darüber streiten die USA und China

Die Aufschläge auf chinesische Produkte betragen zunächst zehn Prozent, sollen aber auf 25 Prozent steigen. Im Gegenzug verhängte China auf Einfuhren aus den USA ebenfalls Extrazölle. Fünf bis zehn Prozent werden auf bestimmte Güter erhoben.

Der Hintergrund: Donald Trump will Arbeitsplätze zurück

Seit Anfang Juli liefern sich die Handelsriesen USA und China einen wahren Zollkrieg. Donald Trump hat ihn begonnen mit dem Ziel, Produktionsstandorte aus China zurückzuholen. Denn seit vielen Jahren verlagern US-Firmen Fabriken nach China. Das war zunächst zum beiderseitigen Nutzen: Die Produkte für den US-Markt konnten in China wesentlich günstiger hergestellt werden. Die Konsumenten zwischen New York und San Francisco profitierten von den niedrigeren Preisen. Im Gegenzug bekam China Arbeitsplätze, Absatzmärkte für seine Güter und Wirtschaftswachstum.

Chinesen produzieren immer mehr hochwertige Güter

Doch auf der anderen Seite des Pazifiks, in den USA, gingen genau jene Arbeitsplätze verloren, die sich nun in China entwickelten. Auch der Warenkorb aus China änderte sich im Laufe der Jahre. Anfangs waren es einfache Produkte wie zum Beispiel Textilien und Spielwaren, die nach Amerika kamen. Inzwischen werden auch hochwertige Güter wie Computer und Smartphones in China hergestellt. US-Präsident Donald Trump möchte nun mit hohen Zöllen auf die Waren aus China amerikanische Firmen dazu bringen, ihre Produkte wieder in den USA zu fertigen. So sollen Arbeitsplätze in die USA zurückgeholt werden, die nach China gegangen waren.

Experten zweifeln am Erfolg der Zollerhöhungen

Unter Experten ist allerdings umstritten, ob höhere Zölle wirklich zur Rückverlagerung von Arbeitsplätzen führen. Der Vermögensverwalter Eckard Langen von der Goltz aus Grünwald bei München glaubt das nicht. Auch bei höheren Zöllen seien die Produktionsstandorte in China günstig und damit konkurrenzfähig. Der Fachmann meint, dass die Zölle am Ende auf die Preise bei den Käufern in Amerika aufgeschlagen werden und also die Amerikaner und nicht China die Rechnung bezahlen.

Auch deutsche Firmen betroffen

Es sind auch die Tochterunternehmen deutscher Konzerne in den USA und in China von den höheren Zöllen betroffen. Und außerdem, so Andreas Scheuerle, Analyst bei der DeKaBank, trüben sich die globalen Exportperspektiven mit jeder Eskalationsstufe ein oder werden jedenfalls ungewisser. Das schadet der deutschen Exportwirtschaft als Ganzes. Immerhin – bisher zeigt sich die deutsche Wirtschaft robust: Der Geschäftsklima-Index des Münchner ifo-Instituts ist nur leicht gesunken.