Handelskammern sehen Geschäftserwartungen "im freien Fall"

Ihre aktuelle Lage bewertet eine Mehrheit der Firmen in Bayern als gut, auch wenn vor allem Lieferschwierigkeiten und Fachkräftemangel viele Probleme bereiten. Doch die Erwartungen für die nächste Zeit seien "im freien Fall", sagt der Hauptgeschäftsführer des Industrie- und Handelskammertages, Manfred Gößl.

Der entsprechende Index ist seit der letzten Umfrage im Frühjahr um 31 Punkte abgestürzt, auf jetzt minus 37 Zähler. Damit sei der Wert auf ein Allzeit-Tief gerutscht. Die Firmen in Bayern sind noch pessimistischer als während der Finanzkrise der Jahre 2008/09 und sie haben noch negativere Zukunftserwartungen als nach Ausbruch der Corona-Pandemie 2020.

Aktuelle Lage weit besser aus Zukunftserwartungen

Es habe auch nie eine so große Lücke zwischen den Umfrage-Daten zur aktuellen Lage und den Zukunftserwartungen geklafft wie im Moment, betont Gößl. Der Index-Wert zur Geschäftslage ist zwar ebenfalls gesunken, allerdings nur um 7 Punkte auf einen Wert von 25 Zählern über der Null-Linie. Das sei angesichts der komplexen Herausforderungen "positiv überraschend", erklärt der BIHK.

Ärger über Bundesregierung

Die Industrie- und Handelskammern fordern von der Bundesregierung schnelle Maßnahmen, vor allem, um die Energiekrise zu bewältigen. Der BIHK-Präsident Klaus Josef Lutz ist über Entscheidungen etwa zur Gaspreisbremse oder zur Laufzeit-Verlängerung von Atomkraftwerken tief enttäuscht. Es sei "infantil", wenn Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei den Entlastungs-Paketen der Bundesregierung von einem "Doppel-Wumms" rede, wettert Lutz. Die Unternehmen bräuchten schnelle Lösungen, um ihre Versorgung mit Strom und Gas zu bezahlbaren Preisen zu sichern.

Die dauerhafte Nutzung von Atomenergie und die Förderung von Erdgas mit der umstrittenen Fracking-Methode dürften nicht länger "tabuisiert" werden, fordert Lutz. Und er macht aus seinem Ärger kein Hehl, wenn er über die Energiepolitik der Bundesregierung redet: "Das ist ja sowas von unsinnig und dumm, schlimmer geht’s eigentlich nicht."

Keine drohende Massenarbeitslosigkeit

Obwohl viele bayerische Firmen deutlich schlechtere Geschäfte erwarten, drohe aber keine Massenarbeitslosigkeit, heißt es vom BIHK. Es werde zwar Stellenabbau geben, doch die Unternehmen täten alles, um Fachkräfte zu halten. Der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern sei in vielen Bereichen so groß, dass viele Firmen lieber Gewinneinbußen hinnähmen als Personal abzubauen, das sie bei einer Konjunkturerholung vielleicht nicht mehr zurückgewinnen können.