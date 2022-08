Handel erhöht Preise für Eigenmarken

Egal, ob Cola, Tomatenmark oder Marmelade: Lebensmittelhändler haben eigene Marken. Weil die zum Teil deutlich günstiger sind als die bekannten Markenprodukte, werben einige Discounter bereits mit großformatigen Preisvergleichen – nach dem Motto: Du hast die Wahl!

Eigenmarken deutlich teurer geworden

Doch was die Händler verschweigen: Der Preisunterschied ist deutlich kleiner geworden. Wie eine Datenanalyse der "Lebensmittelzeitung" zeigt, haben die Firmen die Preise für die Eigenmarken im Einstiegssegment – also beispielsweise "Ja" bei Rewe und "Gut & Günstig" bei Edeka rund doppelt so stark erhöht wie die Preise für die Markenprodukte.

Aldi Süd verlangt demnach für Markenprodukte nun im Schnitt gut neun Prozent mehr als am Jahresanfang. Bei den Eigenmarken beträgt das Plus aber 18 Prozent.

Preisunterschied zum Markenprodukt gering

Eine ärgerliche Entwicklung für alle Verbraucher mit schmalem Geldbeutel, müssen sie doch für die günstigsten Produkte überproportional mehr bezahlen - und der Unterschied zu Markenprodukten ist nicht mehr so groß.