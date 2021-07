Hand gegen Unterkunft: Arbeits-Urlaub wird immer beliebter

Nach all den Monaten daheim und vor dem Bildschirm, wollen viele wieder verreisen. Auch, um sich mal wieder körperlich zu spüren. BR24 begleitete eine Urlaub-gegen-Hand-Reisende raus aus dem Homeoffice und rein in den Frankenwald.

"Mallorca käme mir nicht richtig vor"

Ein blauer Rollkoffer liegt geöffnet in der Mitte der Wohnung. Doris Schott-Neuse aus Lauf an der Pegnitz ist im Abreisestress. Die Badesachen hat sie schon eingepackt – aber an den Strand fährt sie nicht. Aus Überzeugung, wie sie sagt: "Vielleicht liegt es auch an der Pandemie – aber ich glaube, eine Woche Mallorca, das käme mir jetzt nicht richtig vor."

Feste Schuhe kommen auch in den Koffer der IT-Sicherheitsexpertin, aber einen Wanderurlaub in den Alpen hat sie ebenfalls nicht geplant. "Ich weiß halt nicht, wie es genau wird, aber sind wir ehrlich: Es kann in jedem anderen Urlaub auch etwas schieflaufen."

Zwei Stunden am Tag für die Unterkunft arbeiten

In diesem Fall wäre das allerdings gar nicht so schlimm. Schließlich wird sie für den Urlaub keinen Cent bezahlen. Doris Schott-Neuse reist an die nördlichste Spitze Bayerns - nach Nordhalben in den Frankenwald. Dort bewirtschaftet der Permakultur-Experte Chris Bumann ein Gemüse-Feld. Und weil er gerade viel Hilfe braucht, lädt Bumann Fremde dazu ein, zu ihm zu kommen.

Für zwei Stunden Arbeit pro Tag wohnen sie eine Woche lang bei ihm und die restliche Zeit verbringen sie mit Urlaub. Gefunden haben die beiden sich über die sozialen Medien. Das ging ganz schnell und unkompliziert.

Labrador Benni als Zugpferd – bei den Helfern

Doris Schott-Neuse hatte einen Erfahrungsbericht gelesen – darin schrieb ein Gast von dem Feld und der Natur und vom Labrador Benni, der gerne mit den Menschen durch die Wälder streunt. Schott-Neuse nahm das Handy zur Hand, schrieb dem Bauern und wenig später hatte sie einen Urlaub geplant. "Das ist jetzt ein kleines Abenteuer", sagt sie und macht sich auf den Weg.

Nicht nur Wwoofer kommen

Bisher waren es vor allem junge Menschen mit wenig Geld und viel Zeit, die sich auf Bauernhöfen und landwirtschaftlichen Betrieben eingemietet haben, um zu helfen und im Gegenzug ein bisschen frische Landluft zu tanken. Das heißt dann "work and travel", "workaway", "Wwoofen", oder "purpose journey" – alles im zielgruppengerechten Slang.

Doch jetzt, in diesem Post-Corona-Sommer, gibt es auch immer häufiger berufstätige Menschen, die für etwas Arbeit kostenlosen Urlaub machen wollen. Die dazugehörigen Plattformen und Gruppen in den sozialen Medien werden gerade immer beliebter.

Corona verstärkt Interesse an Hand-gegen-Urlaub

Dadurch, dass die Urlaube mit Arbeitseinsatz privat und über die sozialen Netzwerke organisiert werden, gibt es keine vertraglichen Verpflichtungen, keine Anzahlungen und oft auch nur eine kurze Reisestrecke. So wie für Doris Schott-Neuse. Nur zwei Stunden nach Abfahrt steht sie auf einem Feld mitten im Frankenwald. Die Grillen zirpen, die Sonne glüht auf die verschiedensten Pflanzen, die scheinbar wild auf dem Permakultur-Feld von Christian Bumann wachsen.

Laut der Umfrage eines Reiseunternehmens für Individualreisen unter 1.200 Menschen, wollen 80 Prozent der Deutschen in diesem Sommer endlich wieder verreisen – aber nur jeder Dritte hat schon gebucht. Zu unsicher scheint vielen, ob es wirklich klappt mit dem Urlaubsziel, oder ob es nicht – wie in Spanien – doch wieder als Risikogebiet eingestuft wird. Auch das war ein Grund für Doris Schott-Neuse, sich für den Spontanurlaub im Frankenwald zu entscheiden: "Wenn jetzt etwas passiert wegen Corona oder auch mit dem Wetter – dann kann ich einfach wieder nach Hause reisen", sagt sie. "Aber bei einer Reise nach Teneriffa wäre das deutlich schwieriger gewesen."

Urlaub zwischen Gemüsekisten und langen Spaziergängen

Aber daran ist jetzt nicht zu denken. Der Labrador Benni döst in der Sonne, als der Bauer Bumann mit seinem knatternden Motorroller den Feldweg runterkommt. Für den Schweizer Bumann, der der Liebe wegen nach Nordhalben gekommen ist, ist Urlaub-gegen-Hand eine gute Möglichkeit, Hilfe zu bekommen und sich gleichzeitig das ruhige Landleben etwas spannender zu gestalten. In der Corona-Zeit sei niemand zu ihm gekommen, erzählt er, die Spitzhacke in den Feldboden rammend. Aber jetzt gehe es endlich wieder los. Die Leute, die kommen, seien ganz verschieden. Von der Alleinerziehenden, über ganze Familien, bis hin zu ganz normalen Städterinnen und Städtern, die – so wie Doris – einfach mal raus müssen.

Heute müssen 20 Gemüsekisten mit frisch geernteten Zucchini, Fenchel und Petersilie gefüllt und ausgefahren werden. Doris Schott-Neuse wird sofort eingespannt. Sie steht gebückt über den Sträuchern, der Schweiß läuft ihr über die Stirn und die Mücken machen sich über sie her. Aber unglücklich wirkt sie trotzdem nicht: "Der Chris ist sympathisch, der Knuddel-Hund ist toll und es ist super interessant. Ich bin total froh, dass ich das gemacht habe."