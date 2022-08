Halbleiterkrise - BMW senkt Absatzprognose

Große Freude will anhand der Zahlen fürs erste Halbjahr 2022 nicht aufkommen, im Gegenteil: Der Vorstand hat seine Absatzprognose für dieses Jahr gesenkt, aufgrund der anhaltenden Halbleiterkrise. Nun werden Auslieferungen leicht unter denen des Vorjahres erwartet, also unter 2,5 Millionen. Darüber hinaus räumte BMW Chef Oliver Zipse bei einer Telefonkonferenz ein, dass die Auftragsbücher zwar für mehrere Monate nach wie vor gut gefüllt sind, aber neue Aufträge kämen nicht mehr so stark herein, wie früher. Zipse spricht von einer "Normalisierung" der Nachfrage.

BMW sucht Energiespar-Potentiale

Daneben macht man sich bei BMW zudem Gedanken über die Energieversorgung in Europa. So gibt es bei dem Autohersteller ein eigenes sogenanntes "Kompetenzteam Erdgas". Derzeit liefen dazu umfangreiche Untersuchungen an den Standorten in Deutschland und Österreich. Man prüfe in allen Bereichen und über alle Energieträger, wie man die Nutzung von Gas reduzieren könne, so Zipse. Man könne sich vorstellen, die erzeugte Strommenge der gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen eventuell über den Zukauf von Fremdstrom zu kompensieren. Den Mitarbeitern hat man demzufolge auch Einspartipps gegeben, für zu Hause und am Arbeitsplatz.

BMW leidet nach wie vor unter Versorgungsengpässen und konnte auch deshalb im ersten Halbjahr deutlich weniger Fahrzeuge ausliefern als im Vorjahreszeitraum. Der Absatz des Konzerns sank um 13,4 Prozent auf unter 1,2 Millionen Fahrzeuge. Der Umsatz stieg trotzdem deutlich um rund 19 Prozent auf 65,9 Milliarden Euro. Ein Grund für den Anstieg war unter anderem die vollständige Übernahme der chinesischen Tochter BBA. Aber es gab auch andere Gründe:

Schwacher Euro macht Exporte nach USA lukrativ

BMW profitiert wie die Konkurrenz derzeit unter dem schwachen Eurokurs. Dadurch steigen Einnahmen aus dem Dollarraum bei der Umrechnung in die europäische Gemeinschaftswährung. Daneben konnten die Münchner ihre Preise anheben, sowohl für Neu- als auch für Gebrauchtwagen - aufgrund des knappen Angebots und der hohen Nachfrage.