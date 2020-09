Halbjahresbilanz Knorr Bremse

Umsatzziel für 2020 bestätigt trotz Corona

Trotzdem bestätigt Knorr-Bremse das Umsatzziel für das laufende Jahr von etwa sechs Milliarden Euro. Am härtesten traf es die Sparte Nutzfahrzeuge. Wie bei den Autos standen im ersten Halbjahr in den LKW-Werken die Bänder still. In diesem Geschäftsfeld brachen die Umsätze stärker ein als bei den Schienenfahrzeugen. Die Sparte Schiene ist stabiler, weil Züge von großen Eisenbahngesellschaften langfristig geplant und gekauft werden. Der Finanzvorstand der Knorr Bremse, Frank Markus Weber, bleibt bei der Vorlage der Halbjahresbilanz optimistisch.

Exportmarkt China erholt sich

Wichtige Märkte wie China erholen sich. Das Geschäft mit Ersatzteilen, Nachrüstungen, Spezialwerkzeugen und Service sei auch in der Krise gut gelaufen. Weber bestätigt deshalb die Jahresumsatzprognose von etwa sechs Milliarden Euro.

Chefsessel noch unbesetzt

Der Chefsessel beim MDAX-Konzern ist noch vakant, nachdem Bernd Eulitz Ende August nach nur 10 Monaten seinen Posten aufgegeben hat. Führungskrisen sind bei den Münchnern nichts Ungewöhnliches. Eulitz Vorgänger Klaus Deller hatte sich mit dem Unternehmenspatriarchen Heinz Hermann Thiele überworfen. Eulitz hatte Probleme mit dem Aufsichtsrat, in den Thiele nach einer mehrjährigen Unterbrechung zurückgekehrt ist.