Hacker im Auftrag des Staates: Die Sicherheitsbehörde ZITiS

Ortstermin bei der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich ZITiS im Osten Münchens: Zuerst fällt die entspannte Atmosphäre im Gemeinschaftsraum auf. Bequeme Stühle, hipper Look, bunte Wände. An eine Behörde, die im Auftrag der deutschen Geheimdienste und des BKA aktiv ist, erinnert hier auf den ersten Blick nichts. 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten hier, Mathematikerin, Ingenieure, Informatiker, Physiker, auch Linguisten.

Technisches Know-how wichtig

Präsident Wilfried Karl zeigt eine Referenz-Sammlung von Handys, die in kriminellen Kreisen genutzt werden. Es sind Geräte, die im Laden nicht zu kaufen sind, etwa klitzekleine Klapphandys, die in Körperöffnungen in Gefängniszellen geschmuggelt werden und Handys aus dem do-it-yourself-Baukasten. Sie dienen als Versuchsobjekte. Wie kann man sie am besten knacken, ohne Hard- oder Software zu zerstören? Es sei wichtig, solche Geräte zu studieren und jede auch noch so verborgene technische Finesse zu verstehen, erläutert Wilfried Karl. Denn wenn Sicherheitsbehörden ein vergleichbares Gerät zur Analyse brächten, dann habe man bereits Vorwissen über diese Kommunikationsmittel quasi vorrätig und könne schneller analysieren.

Der Behördenchef erläutert, wer alles Auftraggeber von ZITiS sein kann: "Das sind die Sicherheitsbehörden des Bundes, in erster Linie das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei und das Bundesamt für Verfassungsschutz und dann natürlich auch der Militärische Abschirmdienst, das Zollkriminalamt und der Bundesnachrichtendienst. Das sind die Stellen, die auf uns zukommen mit Aufträgen."

Hacken im Auftrag des Staates

Ist ZITiS eine Art Hackerbehörde? "Ich mache mal das daran fest, wie Sie Hacking definieren", sagt Wilfried Karl. Und weiter: "Wenn Sie das jetzt so sehen möchten wie in einem schlechten Hollywoodfilm, Leute mit Kapuzenpullis, die im Keller illegale Dinge tun und sich in jedermanns Netzwerk hacken, dann ganz klar: Das sind wir nicht! Wenn Sie es aber definieren als smarte Leute, Experten, die versuchen, technische Hindernisse und Probleme zu überwinden, mit schlauen Methoden, mit Kreativität, dann ganz klar: Das sind wir. Unter dem Gesichtspunkt verstehe ich uns auch. Und das sind auch die Leute, die wir bei uns haben, die vor dem Hintergrund arbeiten, natürlich im Auftrag und für die Sicherheitsbehörden."

Die Aufgaben von ZITiS orientieren sich eng am Aufgabenspektrum der Bundesbehörden mit Sicherheitsaufgaben. Dazu gehören Kriminalitätsbekämpfung oder die Gefahren- und Spionageabwehr. Da Kriminelle und Spione meist verschlüsselt kommunizieren, ist ein Schwerpunkt bei ZITiS das sogenannte Dekryptieren, die Entschlüsselung verschlüsselter Daten, wie zum Beispiel verschlüsselte Chats.

Rechner arbeite Tag und Nacht

Die nächste Station unseres Besuchs ist deshalb der sogenannte High-Performance Computing Raum. Ein Spezialist informiert den Präsidenten über den letzten Stand einer Kryptoanalyse, vor einer schweren Stahltüre. Nur mit Ohrschutz dürfen wir einen Blick in den Raum mit den unglaublich leistungsstarken Rechnern werfen, die hier Tag und Nacht arbeiten.

Dass Entschlüsselung durch den Staat öffentlich immer wieder heftig diskutiert wird, ist hier allen bewusst. Wilfried Karl führt das darauf zurück, dass verschlüsselte, geschützte Kommunikation längt auch im Leben der Bürger angekommen ist: "Es berührt natürlich auch unsere Lebenswirklichkeit. Wenn Sie mal zurückgucken: Vor 30 Jahren war Verschlüsselung staatlichen Stellen vorbehalten. Militär, Nachrichtendienste, diplomatischen Diensten und die Bürgerinnen und der Bürger hat in ihrem eigenen Leben ja kaum mit Verschlüsselung Kontakt gehabt. Aber je mehr wir unsere Gesellschaft auch digitalisieren, wir selber auch angewiesen sind auf digitale Dienste, auf das Nutzen digitaler Dienste, umso wichtiger wird natürlich Datenschutz, Datensicherheit, digitale Identitäten."