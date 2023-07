Wasserstoff-Fahrzeuge: Auch sie werden wohl zum Einsatz kommen

Zur Klärung: "Wasserstoff-Autos" sind Fahrzeuge, die entweder Wasserstoff in einer Brennstoffzelle in Strom für einen Elektromotor umwandeln oder ein explosives Gasgemisch in einem traditionellen Viertaktmotor verbrennen. Beim Brennstoffzellen-Auto erhält der Elektromotor seine Energie durch die Wasserstoff-Fusion. Über Vor-und Nachteile von Wasserstoff als Antriebsart sowie die technischen Möglichkeiten und Grenzen haben wir auch in BR24 bereits ausführlich berichtet.

Ob und wie Wasserstoff bei den verschiedenen Antriebsarten der Zukunft seinen Platz finden kann, hängt von mindestens drei entscheidenden Faktoren ab: Kosten, Regulierung und Physik.

Klarer Herstellertrend: Ganz oder gar nicht

Jeder Hersteller und Zulieferer muss sich in diesem Entscheidungsraum positionieren. Eine weltweite Vorreiterrolle nimmt seit Jahren der südkoreanische Hyundai-Konzern ein. "Wir möchten möglichst vielen Menschen diese saubere und effizienteste Technologie zugänglich machen", verkündete das Unternehmen bereits 2018. Daran hat sich laut Deutschland-Sprecher Bernhard Voß grundsätzlich nichts geändert.

Im Gegenteil: Zwar bietet Hyundai mit dem Nexo das global meistverkaufte Wasserstoff-Elektroauto und steht zusammen mit dem Toyota Mirai für 98 Prozent des Absatzes von Wasserstoff-Stromern in 2022. Doch das Engagement in Forschung, Entwicklung und Investitionen geht weit über den Bau von Pkw hinaus. Weil Hyundai ein Industriekonzern mit vielen Divisionen ist, denken die Koreaner im Anwendungsverbund und wollen Wasserstoff vielfältig nutzbar für ihre Konzernprodukte machen: Vom Schwerlast-Lkw über Züge und Schiffe bis hin zu Flugtaxis, die der Konzern ebenfalls baut und mit Wasserstoffantrieb angekündigt hat. Diese "Nummer-1-Strategie" macht den Koreanern auch der Toyota-Konzern nicht streitig, obwohl die Japaner eine weltweite Allianz für Technologieoffenheit beim Auto anführen.

BMW fährt bewusst "gegen den Strom"

Inwieweit ein vergleichsweise kleiner Hersteller wie BMW im Wasserstoffsegment seine Nische finden kann, ist die Frage. Nach vier Jahren Entwicklungsarbeit wird der in München gebaute BMW iX5 Hydrogen nun in Kleinserie von 100 ausgewählten Fahrern in ihrem Alltag erprobt: Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ist einer davon. Im Gegensatz zu Wasserstoffversuchsautos von BMW von vor rund 20 Jahren, die den Wasserstoff im Motor verbrannt haben, kommt jetzt eine Brennstoffzelle zum Einsatz.

Anders als viele deutsche Hersteller gibt sich BMW seit Jahren beim Thema Wasserstoff unmissverständlich: "Wir bleiben technologieoffen. Wohl wissend, dass wir gegen den Strom schwimmen", bekannte sich Konzernchef Oliver Zipse Mitte Mai auf der Hauptversammlung gegenüber seinen Aktionären.

VW sieht die Zukunft bei Stromern statt beim Wasserstoff

Ein Gegenbeispiel ist der VW-Konzern, zu dem auch der bayerische Lkw-Bauer MAN im Traton-Verbund gehört. MAN-Chef Alexander Vlaskamp prognostiziert den Siegeszug der E-Mobilität auch bei Bussen, Nutzfahrzeugen und Lkw und steht damit in der Tradition des inzwischen ausgewechselten VW-Konzernchefs Herbert Diess, der bereits 2021 E-Mobilität als "einzigen Weg" bezeichnete.

Allianz für den Wasserstoffmotor widerspricht

Ganz so eindeutig ist die Lage nicht. Erst vergangene Woche zeigten technologieoffene Branchengrößen Flagge bei einer Fachmesse am Karlsruher KIT - der Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft. Unter anderem Weltmarken wie Bosch, Schaeffler und Mahle unterstützen diese Allianz Wasserstoffmotor.

Es ist kein Zufall, dass vor allem große Zulieferer weiter in ihre Wasserstoffkompetenz investieren. Bei ZF Friedrichshafen, Nummer drei weltweit, zeigen die Kundendaten immerhin 40 Prozent wasserstofffähige Flotten. Denn auch Wasserstoff-Kritiker räumen ein: Je höher die Reichweitenanforderung und je schwerer die Last, die ein Fahrzeug bewegen muss, desto mehr spricht für den Wasserstoffmotor. Als Daumenregel gilt in der Branche eine Distanz von über 500 Kilometern für Schwerlastverkehr, ab der Wasserstoffmotoren zur umweltgerechten Alternative für Dekarbonisierung werden können. Auch bei schweren Nutzfahrzeugen wie Baggern oder Kippern kann Wasserstoff zum Ersatz für Dieselflotten werden.

Die Kostenfrage: Werden Wasserstoffautos billiger ?

Autokunden in Deutschland haben bei den wenigen angebotenen Serienmodellen das gleiche Preis-Problem wie bei den meisten E-Mobilen. Sowohl der Hyundai Nexo wie auch der Toyota Mirai starten bei gut 77.000 Euro – indiskutabel für die meisten Kaufinteressierten.

Anders stellt sich die Lage bei den Kostenrechnern in der Industrie dar. Ob ein Hersteller auf Wasserstoff setzt oder nicht, hängt von der gesamtheitlichen Betrachtung der Kosten für den Antriebsstrang ab. Hier punktet Wasserstoff nach Ansicht von Experten mit moderatem technischem Anpassungsbedarf bei der Umstellung von Dieselmotoren.

Der renommierte Karlsruher Motorenforscher Prof. Thomas Koch hält bei einem Zielpreis von fünf Euro pro Kilogramm Wasserstoff eine Kostenparität im Vergleich mit einem heutigen Dieselpreis für machbar. Dazu brauche man aber Verbesserungen beim Elektrolyseprozess. Eher passiv warten müssen Verbraucher und Hersteller jedoch auf die Entwicklung der Kraftstoffpreise als entscheidende Stellschraube bei den Betriebskosten.

Hoffnung auf künftige günstigere Wasserstoff-Preise

Hier kommen erhoffte Preisrückgänge durch Massenproduktion von "grünem Wasserstoff" und künftige Regulierung ins Spiel. Der aktuelle Wasserstoffpreis an den viel zu wenigen Wasserstofftankstellen betrug in den vergangenen Jahren EU-weit einheitlich 9,50 Euro pro Kilogramm. Eine freiwillige Festlegung der Clean Energy Partnership, die natürlich nicht wettbewerbsfähig ist.

Künftig wird es z.B. darauf ankommen, wie Schwerlast-Güterverkehr europaweit besteuert wird und ob Straßenbenutzungsgebühren für Wasserstoff-Lkw als CO2-neutral begünstigt werden, wie bereits heute bei der Maut für Elektro-Lkw. Professor Koch hält das für "den entscheidenden Hebel", um Wasserstoff zukunftsfähig zu machen.

Politik pro Wasserstoff - aber auch pro Wasserstoff-Auto ?

Die EU-Kommission betrachtet jedenfalls Produktion und Import von grünem Wasserstoff als Energieträger der Zukunft, so Kommissionspräsidentin von der Leyen auf der European Hydrogen Week 2021. Die Eröffnungsbilanz des Bundeswirtschaftsministeriums hält die Einfuhr von grünem Wasserstoff ebenfalls für notwendig. Insofern ähnelt die Schwerpunkt-Wasserstoff-Strategie der bayerischen Staatsregierung im politischen Wettbewerb um die Gestaltung der Rahmenbedingungen dem, was sich in der Industrie gerade abspielt. Motto: Ganz oder gar nicht.

Genau nach diesem Prinzip verfahren gerade die USA. Im Rahmen ihrer Wasserstoff-Motor-Offensive sollen die Produktionskosten von derzeit 3,81 auf ein US-Dollar pro Kilogramm Wasserstoff bis 2030 gedrückt werden. Seit dem Amtsantritt von Präsident Biden wurden Förderprojekte von 9,5 Milliarden US-Dollar aufgelegt, daneben gibt es im Rahmen des "Inflation Reduction Acts (IRA)" Steuergutschriften von drei US-Dollar pro Kilogramm.

Fazit: Wasserstoff verlangt vollen Einsatz

Der Blick auf Industrie und Politik zeigt eindeutig: Wasserstoff als Antriebsart kann nach wie vor nicht ignoriert werden. Allerdings ist ein Wettbewerb um die Pole-Position bei Forschung, Entwicklung und Anwendung weltweit im Gange. Weil es dabei um riesige Investitionen und entscheidende politische Weichenstellungen geht, sind klare Konzepte und Tempo mitentscheidend. Marktteilnehmer, die sich vom Wasserstoff abwenden, suchen aus Kostengründen einen anderen Fokus zum Beispiel in der E-Mobilität. Insofern spricht viel für eine Autozukunft mit E-Autos von vielen Herstellern UND Wasserstoff von wenigen.