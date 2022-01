Habeck besucht BMW - Lob für Autobranche

Besuche grüner Spitzenpolitiker bei Autoherstellern sind – wenn man mal vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann absieht – noch verhältnismäßig selten, doch die Zeiten ändern sich und das nicht nur bei den Autoherstellern, eine ganze Branche ist im Wandel hin zur Elektromobilität.

Das Treffen zwischen dem grünen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und dem Vorstandschef von BMW war voller Harmonie. So erklärte Habeck nach dem Besuch der Endmontage des neuen Elektroautos i4 im Münchner Stammwerk: "Wir haben eine Phase hinter uns, wo politisch aufgeladen, übereinander gesprochen wurde, davon war heute nichts mehr zu spüren."

Mehr Ladesäulen für Klimaziele

Politik und Wirtschaft passten gut zusammen, so Habeck weiter. Er versprach, dass sein Kabinettskollege, Bundesverkehrsminister Volker Wissing alles tue, um die Ladeinfrastruktur weiter auszubauen. Das dürfte BMW-Chef Oliver Zipse gerne gehört haben.

Der Automanager kritisierte schon mehrfach den schleppenden Ausbau von Ladesäulen in Deutschland. Ansonsten setzt auch er auf eine gute Zusammenarbeit: "Wir unterstützen sehr die neue Ausrichtung der Bundesregierung in richtung Klimaneutralität. Wir haben uns dazu bereits committed, wir sind der erste Hersteller der sich dem 1,5 Grad Ziel unterworfen hat."

BMW will weg vom Verbrennungsmotor

BMW gibt sich gerne nachhaltig. Die Realität ist eine aktuell aber noch eine andere. Der Anteil an Elektroautos ist zwar im vergangenen Jahr rasant gewachsen, doch noch werden in erster Linie Autos mit Verbrennungsmotoren verkauft. Das soll sich aber in den nächsten Jahren ändern. Ab Ende 2023 sollen keine Diesel- und Verbrennungsmotoren mehr im Münchner Stammwerk gebaut werden.

Zudem sind zahlreiche Elektroautos angekündigt. Habeck zeigte Verständnis für die Mitarbeiter, die vom Wandel betroffen sind: "Ich weiß nicht wie es mir gehen würde, wenn ich 20 Jahre in der Fertigung von Verbrennungsmotoren gearbeitet hätte und dann entwickeln sich die gesellschaftliche Notwendigkeit und der Markt anders […] ich würde ziemlich grimmig gucken."

6.000 neue Arbeitsplätze weltweit

Dafür hat man bei BMW wohl kaum Zeit, der Umbau läuft in allen Werken weltweit. In München wird derzeit das Elektroauto i4 gebaut, aber auch andere Modelle des Herstellers mit Verbrennungsmotoren laufen hier gleichzeitig vom Band. Das Werk in München zeige, dass eine erfolgreiche Transformation gelingen könne, sagt BMW-Chef Oliver Zipse: "Wir schaffen in diesem Jahr 6.000 neue Arbeitsplätze weltweit, einen Großteil in Deutschland und einen Teil davon auch in München." Damit wolle BMW zeigen, dass Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen können.

Der BMW-Chef hofft, dass die Visite des Grünen-Politikers ein Auftaktbesuch war. Verzeihlich war bei soviel Harmonie freilich, dass Bundesverkehrsminister Habeck mit einer Limousine des Suttgarter Konkurrenten vorfuhr.