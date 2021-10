Haba und Co.: Das sind Bayerns familienfreundlichste Betriebe

Der Spielzeughersteller Haba aus Bad Rodach im Landkreis Coburg gehört zu den 20 familienfreundlichsten Unternehmen in Bayern. Zu diesem Schluss kommen das Bayerische Wirtschafts- und das Familienministerium. Neben einer Auszeichnung bei dem Wettbewerb "Erfolgreich.Familienfreundlich" erhielt Haba jetzt zudem einen Sonderpreis in der Kategorie Corona.

Die weiteren Ausgezeichneten:

Arca-Consult, IT-Sicherheit, Pfaffenhofen, Oberbayern

Bergader Privatkäserei, Waging am See, Oberbayern

Cobicos, Naturkosmetik, Landshut, Niederbayern

Danuvius Klinik, Ingolstadt, Oberbayern

Duschl Ingenieure, Hauptsitz in Rosenheim

Eisen Knorr, Großhandel für Haustechnik, Weiden, Oberpfalz

Emz-Hanauer, Hausgeräte, Nabburg, Oberpfalz

Gebrüder Peters Gebäudetechnik, Ingolstadt, Oberbayern

Genua, IT-Sicherheit, Kirchheim bei München, Oberbayern

Hallingers Genuss Manufaktur, Landsberg am Lech, Oberbayern

Haslinger Firmengruppe, Maschinenbau, Aldersbach, Niederbayern

Kreissparkasse Augsburg, Augsburg, Schwaben

Kurtz Holding, produzierendes Gewerbe, Kreuzwertheim, Unterfranken

Münchener Schlüsseldienst Kilian, München, Oberbayern

Nürnberger Versicherung, Nürnberg, Mittelfranken

Pabst Transport, Gochsheim, Unterfranken

Payback Group, München, Oberbayern

Schreinerei Stefan Peter, Viechtach, Niederbayern

T.CON, Softwarelösungen, Plattling, Niederbayern

Den Sonderpreis Corona erhielten neben Haba noch die Unternehmen Maiborn Wolff aus München und der Münchner Schlüsseldienst Kilian.

Jury: Spielzeughersteller reagiert schnell auf Corona-Pandemie

Haba, der Produzent von Kinderspielzeug, -möbeln und –mode wurde für seine schnelle Reaktion auf die Pandemie ausgezeichnet. Das Unternehmen habe mit Homeoffice, versetzten Schichten, verlängerten Kernarbeitszeiten und anderen flexiblen Lösungen auf die Herausforderungen reagiert, lautet die Begründung der Jury. Die Begründungen für alle anderen Auszeichnungen finden Sie hier.

Haba: Eigener Kindergarten für Mitarbeiter

Haba wurde auch für seinen eigenen Kindergarten gelobt.

"Mit flexiblen Betreuungszeiten und sehr wenig Schließzeiten bietet es den Eltern die Möglichkeit mit freiem Kopf zu arbeiten und flexibel ihren Tag zu planen." familienpakt-bayern.de

Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit mehr als 2.000 Angestellte an acht Produktions- und Vertriebsstandorten. Insgesamt unterstütze das Bad Rodacher Unternehmen seine Mitarbeiter in einem Maß, welches über den Durchschnitt in der Branche hinausgehe, heißt es in einer Mitteilung. Die Auszeichnung wurde zum dritten Mal vergeben. Sie ist nicht mit einem Geldpreis verknüpft. Haba ist der einzige Preisträger aus Oberfranken.

Die Haba-Firmenfamilie hatte sich im April zum 83. Firmenjubiläum in Haba Familygroup umbenannt. Das Familienunternehmen wolle sich damit stärker als bisher auf dem internationalen Markt positionieren, hieß es zur Begründung.

261 Unternehmen bewerben sich um den Titel

Der Unternehmenswettbewerb "Erfolgreich.Familienfreundlich" wurde – nach 2016 und 2018 – zum dritten Mal durchgeführt. Er ist eine Initiative im Rahmen des Familienpaktes Bayern. Insgesamt hatten sich in diesem Jahr 261 Unternehmen für die Auszeichnung beworben. Aus 30 Nominierten hatte eine Jury aus Vertretern der Ministerien, der Wissenschaft, des Stiftungswesens und der bayerischen Wirtschaft schließlich die Gewinner ausgewählt.