Gute Nachrichten für Bankkunden: Corona stresst Banken kaum

Europas Banken haben das schwierige Corona-Jahr 2020 gut verkraftet und zeigen sich bislang robust in der Krise. Die Finanzwirtschaft hat sich nicht infiziert und scheint resistent gegen die Pandemie zu sein.

Corona verursacht keine weitere Finanzkrise bei den Banken

Das ist das Ergebnis des mehrjährigen Stresstests, den die EZB gemeinsam mit der Europäischen Bankenaufsicht EBA zum ersten Mal seit 2018 wieder durchgeführt hat. EZB-Vizepräsident Luis de Guindos äußerte sich zuversichtlich. Von einer möglichen Finanzkrise durch Corona kann demnach nicht die Rede sein. Das ist auch eine gute Nachricht für Unternehmen und Verbraucher, die alle auch Bankkunden sind. So ist die gesamte Wirtschaft auf einen reibungslosen Zahlungsverkehr angewiesen.

In der Finanzkrise von 2008 waren die Märkte nur kurzzeitig gestört und dennoch hatte das verheerende Folgen für viele Menschen. Die Krise schlug damals erst mit einiger Verzögerung richtig zu und traf nach der Finanzwirtschaft auch die Realwirtschaft. In der Corona-Krise hatte man die umgekehrte Befürchtung: dass die Pandemie irgendwann die Banken erreicht. Das konnte bislang verhindert werden durch Staatshilfen und Maßnahmen der Notenbanken - wie die umstrittenen Anleihekäufe.

Gleich gutes Abschneiden bei härteren Test-Bedingungen

Besser denn je haben die 50 Großbanken aus 15 europäischen Ländern nun beim Stresstest abgeschnitten - sowie 51 weitere Geldinstitute, die von der EZB kontrolliert werden. Der Testfall mit dem ungünstigsten Szenario sei nämlich diesmal noch anspruchsvoller gewesen, sagte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos, der das Ergebnis so zusammenfasst: Europas Banken seien robust, sie seien widerstandsfähig.

Das zeigt sich de Guindos zufolge an der guten Kapitalausstattung der Geldhäuser, die seit der letzten Finanzkrise große Risikopuffer gebildet haben, um gegen mögliche Überraschungen gewappnet zu sein. Von schlechten Noten im Einzelfall würde die Öffentlichkeit aber auch nichts Konkretes erfahren.

Bank überstehen im Stresstest auch Horrorszenario

Die Geldhäuser bekommen von Aufsichtsbehörden wie der EZB und der EBA nur diskrete Ratschläge für Verbesserungsmöglichkeiten - die aber verbindlich sein können. Bewähren mussten sie sich diesmal in einem möglichen Krisenfall mit steigender Arbeitslosigkeit, einbrechenden Immobilienpreisen, ausfallenden Exporten und noch tieferen Marktzinsen.

Doch die Realität sieht viel besser aus: der Arbeitsmarkt hält sich, die Wohnungspreise steigen. Außerdem bleibt die Auslandsnachfrage hoch und die Zinsen sind stabil. Dennoch will De Guindos Banken, die schlecht abgeschnitten haben, sorgfältig beobachten und von ihnen notfalls mehr Eigenkapital fordern.

Gute Ergebnisse beim Stresstest wichtig fürs Image

Niemand bei der EZB oder in der Europäischen Bankenaufsicht EBA will eine Bank mit einem schlechten Testergebnis an den Pranger stellen. Das würde deren Probleme nur noch vergrößern, weil dann niemand mehr Geschäfte mit ihr machen wollte.

Trotzdem muss man davon ausgehen, dass ein überraschend schlechtes Abschneiden von vergleichbaren Banken in der Branche nicht lange ein Geheimnis bleiben würde. Für die Vorstandschefs geht es deshalb darum, vor den anderen wenigstens mit einer passablen Bewertung dazustehen. Sonst könnten sich Aktionäre und andere Investoren schnell abwenden.

Tests nutzen auch private Bankkunden

Auch Verbraucher und Unternehmen wollen bei ihrer Bank auf der sicheren Seite sein, zum Beispiel beim Schutz von Ersparnissen. Eine moderne Bankenkrise würde sich aber heute nicht mehr so abspielen wie in den 30er Jahren bei der Weltwirtschaftskrise.

Die klassischen Bilder von Kunden, die in die Filialen stürmen, um ihr gesamtes Geld abzuheben, also der gefürchtete Bank Run, sollte eigentlich kein Thema mehr sein. So konnte die EZB in der Griechenland-Krise - mit ELA genannten Sonderkrediten (Emergency Liquidity Assistance) - verhindern, dass die Banken dort daran Pleite gingen, dass die Griechen schlicht ihr Geld abhoben.

Banken brauchen kaum noch Spareinlagen ihrer Kunden

Im Normalfall sind die Geschäftsbanken ohnehin kaum noch auf die Einlagen ihrer Kunden angewiesen. Früher war es tatsächlich so, dass die Einlagen von der Bank oder Sparkasse gebraucht wurden, um von diesem Geld der Sparer an andere Kunden Kredite zu vergeben.

Heute können die Banken sich von der Notenbank direkt den entsprechenden Betrag gutschreiben lassen, wenn sie einen Kredit vergeben. Die EZB belohnt sogar die Vergabe von solchen Krediten mit Zinsgutschriften von bis zu 0,5 Prozent. Für Spareinlagen ihrer Kunden, welche die Banken dagegen bei der EZB aufbewahren wollen, müssen sie den sogenannten Strafzins von 0,5 Prozent bezahlen. Für viele Banken sind Kundengelder damit nur noch ein notwendiges Übel für das eigentliche Geschäft, die Kreditvergabe.

Andere Sicherheiten bleiben entscheidend für Banken

Um Kredite vergeben zu können, müssen die Banken mit ihren Kunden strenge Vorgaben erfüllen, die von den Aufsichtsbehörden festgelegt werden. Bei Privatkunden spielt ein regelmäßiges und sicheres Einkommen die zentrale Rolle, bei Unternehmen sind es die künftigen Erträge und Gewinne. Wenn es also wahrscheinlich ist, dass ein Kredit mit den laufenden Einkünften bedient und wieder zurückgezahlt werden kann, sind die Chancen gut für alle Beteiligten.

Corona-Krise darf nicht zur Wirtschaftskrise werden

Ändern sich aber die Rahmenbedingen oder kommt es zu Zahlungsausfällen bei den Kreditnehmern, dann müssen Banken handeln. Eine Verschlechterung der Konjunktur mit steigender Arbeitslosigkeit, geringeren Einkommen und zunehmenden Firmenpleiten erreicht schnell auch die Bankkunden, die bereits einen Kredit bekommen haben. Es kommt dann zu Ausfällen bei Zinszahlungen und Tilgung.

Solche Kredite müssen die Banken frühzeitig abschreiben und als Ersatz für den Ausfall zusätzliches Eigenkapital vorhalten. Das ist sehr teuer und zwingt eine Bank dazu, die Vergabe neuer Kredite einzuschränken.

Gestresste Banken behindern übrige Wirtschaft

Ohne die Finanzierung durch die Banken wird das Wachstum noch stärker ausgebremst und es kann zu einer Abwärtsspirale kommen, in der sich die Probleme von Realwirtschaft und Finanzwirtschaft gegenseitig immer weiter verstärken. Für die Bankenaufsicht wie bei der EZB, wo die großen Banken kontrolliert werden, ist daher wichtig, möglichst früh die Anzeichen einer drohenden Finanz- oder Wirtschaftskrise zu erkennen und schnell zu reagieren.

Die Stresstests liefern dafür ein Instrument, mit dem eine schwierige Zukunft anhand eines Krisenszenarios durchgespielt wird. Das Szenario mag nicht realistisch sein und niemals eintreten, aber es liefert doch ein paar Anhaltspunkte dafür, was Banken in dem einen oder anderen Fall künftig besser machen können.

Allzu viel Arbeit scheint den getesteten Banken, dem aktuellen Stresstest zufolge, aber eben ja nicht ins Haus zu stehen.