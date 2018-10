"Gute Arbeitsmarktlage" in Oberbayern: Quote von 2,6 Prozent

Vor einem Jahr hatte die Arbeitslosenquote noch bei 2,9 Prozent gelegen. Dass die Zahl der Arbeitslosen im Oktober weiter sinkt, ist üblich: Jugendliche und junge Erwachsene haben dann eine Ausbildung oder ein Studium aufgenommen. "In Oberbayern fällt der Rückgang der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr bayernweit am stärksten aus", sagte der Chef der Bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart. So seien im größten bayerischen Regierungsbezirk mittlerweile fast 8 Prozent weniger Menschen arbeitslos gemeldet als noch vor einem Jahr.

Eichstätt ist bayerischer Spitzenreiter

Mit einer Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent hat die Stadt Rosenheim den schlechtesten Wert in Oberbayern zu verzeichnen. Mit 1,2 Prozent belegt Eichstätt dagegen weiterhin den Spitzenplatz im gesamten Freistaat.

Derzeit 4.300 offene Lehrstellen in Oberbayern

Auf dem Ausbildungsmarkt gibt es derzeit in Oberbayern noch 4.300 offene Lehrstellen. Dem stehen 400 Jugendliche gegenüber, die noch keinen Lehrvertrag haben. Holtzwart empfiehlt daher allen unversorgten Jugendlichen dringend, Kontakt mit den Berufsberatern der Arbeitsagenturen aufzunehmen. Es gebe noch genug Ausbildungsstellen für jeden.