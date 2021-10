Tanken: Günstiger Zeitpunkt ist immer schwerer zu treffen

Nach den günstigen Benzin- und Dieselpreisen im vergangenen Jahr ist Tanken jetzt wieder vergleichsweise teuer geworden. Der durchschnittliche Dieselpreis hat laut ADAC mit 1,555 Euro einen Rekordstand erreicht. Der Benzinpreis steht ebenfalls kurz vor einem historischen Höchststand. Dazu beigetragen hat auch die CO2-Abgabe, die zum Jahreswechsel eingeführt wurde.

Starke tägliche Preisdynamik beim Tanken

Für Autofahrer die aufs Geld achten müssen oder wollen, ist es damit umso wichtiger geworden, zu einem möglichst günstigen Zeitpunkt zu tanken. Gerade aber diesen besten Zeitpunkt zu erwischen, wird immer schwieriger.

Beobachtungen des RWI - Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung zufolge hat sich das Auf und Ab der Tankstellenpreise über den Tag deutlich beschleunigt. In einer Mitteilung die gerade veröffentlicht wurde, heißt es, dass es durch die "stärkere Preisdynamik im Tagesverlauf" für Autofahrer zunehmend schwierig sei, günstige Zeitpunkte zum Tanken zu finden.

Tanken am Morgen am teuersten

Verändert habe sich in den vergangenen Jahren auch, dass nicht mehr die Nacht der teuerste Zeitpunkt zum Tanken ist. Am meisten müssten Autofahrer jetzt am Morgen für Sprit ausgeben, so das RWI. Im Anschluss bewegten sich die Benzin- und Dieselpreise in mittlerweile fünf Preiszyklen durch den Tag.

2015 noch war es nur ein Zyklus mit dem Höchstpreis in der Nacht, der dann über den Tag immer niedriger wurde. Auch heute sei es aber noch so, erklärt der Leiter des Kompetenzbereichs Umwelt und Ressourcen am RWI, Manuel Frondel, dass es sich nach 18 Uhr – am frühen Abend also - am günstigsten tanken lasse.

Günstig tanken eher am Abend

Der ADAC wird mit seiner Zeitempfehlung sogar noch konkreter. Dort heißt es, Tanken sei derzeit zwischen 18 Uhr und 19 Uhr und zwischen 20 Uhr und 22 Uhr am günstigsten. Wichtig sei aber auch, auf die Anbieter zu achten. Auch hier gibt es bei der preislichen Positionierung erhebliche Unterschiede.

Zur Ursache dieses preislichen Verwirrspiels zitiert das Handelsblatt den ADAC auch noch mit folgender Aussage: "Der Grund für die Schwankungen ist, dass die Mineralölkonzerne versuchen, mit den häufigen Preissprüngen ihren Gewinn anzukurbeln."

Keine Entspannung bei Spritpreisen in Sicht

Kurzfristige Entspannung bei den Preisen ist derzeit nicht in Sicht. Der Ölpreis an den Börsen steigt weiter. Allerdings hat er die Höchstpreise aus dem Jahr 2008 noch nicht erreicht. Damals stieg das Barrel Öl auf bis zu 150 Dollar – gerade sind es gute 80 Dollar.