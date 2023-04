Grundsteuererklärung: Die Frist läuft ab

Bayern hatte als einziges Bundesland die Abgabefrist für die Grundsteuererklärung um weitere drei Monate bis zum 30. April verlängert. Die Frist endet aufgrund des Sonn- und Feiertages aber erst mit Ablauf des 2. Mai.

82 Prozent haben Grundsteuererklärung abgegeben

Bis zum 11. April sind nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Steuern auf BR-Nachfrage 5,3 Millionen Grundsteuererklärungen eingereicht worden. Dies entspricht rund 82 Prozent der abzugebenden Erklärungen. Es fehlen also immer noch etwa 1,2 Millionen Erklärungen. In Bayern sind für insgesamt rund 6,5 Millionen wirtschaftliche Einheiten Grundsteuererklärungen abzugeben.

Grundsteuererklärung: Es drohen Strafen

Seit dem 1. Februar 2023 haben rund 800.000 Bürgerinnen und Bürger ihre Grundsteuererklärung abgegeben, so der Vizepräsident des Bayerischen Landesamts für Steuern, Christoph Habammer im Interview mit dem Bayern 2 Notizbuch. Er sieht das als Erfolg. Wer seine Grundsteuererklärung nicht bis zum 2. Mai erledigt hat, müsse aber mit Geldstrafen rechnen, so Habammer: "Konkret bedeutet das, wenn sie Ende des Jahres abgeben, kann das Finanzamt einen Verspätungszuschlag von 200 Euro ansetzen", erklärt Habammer. Auch das sei vielleicht ein Grund für diejenigen, die es noch nicht getan haben, die Frist bis Ende des Monats zu nutzen und die Grundsteuererklärung abzugeben.

Die im Internet kursierenden Strafen von bis zu 25.000 Euro seien falsch, berichtigt Habammer, das entspräche nicht dem geltendem Recht. Seine Behörde werde Erinnerungsschreiben verschicken und auf die Möglichkeit der Schätzung des Grundstücks hinweisen. Das seien zurzeit etwa eine Millionen Schreiben, die die Finanzämter noch verschicken müssen.

Bei Fehlern in der Grundsteuererklärung korrigiere das Finanzamt natürlich, meint Habhammer. Auch zu Gunsten des Bürgers, wenn das Finanzamt selber einen Fehler mache: "Bei den Erklärungen, die wir personell prüfen, kann man sagen, dass etwa 50 Prozent auch zu Gunsten des Steuerpflichtigen sind."

Ab 2025 wird anders gerechnet

Der Freistaat hatte mit der Fristverlängerung auf die bis Ende Januar nur schleppende Abgabe der Erklärungen reagiert. Kurz vor dem damaligen Stichtag hatten noch Daten von knapp einem Drittel aller Grundstückseigentümer gefehlt – wobei die Quoten bundesweit überall recht ähnlich waren.

Von 2025 an wird die Grundsteuer in Bayern auf einer neuen Bemessungsgrundlage berechnet. Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2018, wonach die bisherige Bemessungsgrundlage in Deutschland verfassungswidrig ist. Im Zuge der Grundsteuerreform müssen bundesweit Millionen Grundstücke neu bewertet werden. Besitzer von Häusern, Wohnungen und Grundstücken müssen für die Erklärung eine Reihe von Daten übermitteln. Dann werden die Bescheide verschickt.