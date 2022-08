Grundsteuer: Viele scheuen die Erklärung

Sie heißt Grundsteuererklärung, das Sammeln der Daten dafür ist mühsam, und es ist noch Zeit. Kein Wunder, dass viele Grundstücksbesitzer die Abgabe noch vor sich herschieben. Laut einer Umfrage der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" haben in Bayern bislang gerade einmal 11,6 Prozent ihre Daten ans Finanzamt geliefert.

Reform der Grundsteuer macht's nötig

Die Abgabefrist läuft von 1. Juli bis 31. Oktober, es ist also fast Halbzeit. Die sogenannte Feststellungserklärung hängt mit der vor mehr als zwei Jahren beschlossenen Reform der Grundsteuer zusammen. Ab 2025 soll eine neue Berechnung gelten.

Vorher müssen fast 36 Millionen Grundstücke in Deutschland neu bewertet werden. Betroffen sind alle bebauten und unbebauten Grundstücke sowie land- und forstwirtschaftliche Flächen. Die Neubewertung geschieht auf Grundlage der Angaben, die die Eigentümer nun einreichen müssen. Die Daten umfassen u.a. Flurnummer, Baujahr, Wohnfläche und Bodenrichtwerte.

Unterlagen zusammensuchen

Das ist aufwändig und auch nicht einfach. Das meiste kann man Kaufverträgen, Grundbuchauszügen oder einer Jahresabrechnung der Hausverwaltung entnehmen. Auch wer sich von Steuerberatern helfen lässt und ihnen die Abgabe der Erklärung überlässt, muss doch die entscheidenden Daten und Unterlagen selbst herbeischaffen.

Dazu können auch alte Bauanträge oder Grundrisspläne und andere Kaufunterlagen gehören, aus denen Lage, Größe und Beschreibung der Wohnung hervorgehen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, an die geforderten Angaben zu kommen. Die Steuerverwaltung gibt dazu Tipps in den Informations-Schreiben, die Eigentümern geschickt wurden.

In Bayern: Elster, PDF oder Papier

Abgegeben werden können die Daten auf der Steuer-Plattform "Elster". Der Freistaat Bayern akzeptiert daneben auch ein PDF-Formular oder auch weiterhin die Papierform. Hier gibt es genaue Informationen über die Situation in Bayern.

Was zu tun ist, hat BR24 zusammengefasst:

Von "Was passiert bei Nichtabgabe?" bis "Wie teuer wird die neue Grundsteuer überhaupt?" - Antworten auf die fünf wichtigsten Fragen zum Thema Grundsteuer gibt es hier: Grundsteuer-Meldepflicht: Tipps für Immobilienbesitzer

Wie das bayerische Flächenmodell für die Grundsteuer funktioniert und ein Rechenbeispiel für ein Einfamilienhaus in München finden Sie hier: Grundsteuer: Ab sofort Formulare online

Wird Frist für Grundsteuererklärung verlängert?

Mitte Juli war es bei der Steuer-Plattform "Elster" zu technischen Schwierigkeiten gekommen; sie war vorübergehend nicht erreichbar. Die Bundessteuerberaterkammer und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag forderten daraufhin eine Verlängerung der Abgabefrist. Auch gibt es zahlreiche Beschwerden von Eigentümern und Steuerberatern, die unter dem bürokratischen Aufwand ächzen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) stellte jetzt eine mögliche Verlängerung der Frist in Aussicht. Entschieden ist das aber noch nicht. So oder so - Millionen Steuerpflichtige müssen sich mit ihren Grundstücken befassen.