Grundsteuer-Meldepflicht: Tipps für Immobilienbesitzer

1. Was passiert bei Nichtabgabe?

Eigentümer in Bayern sind zur Abgabe durch eine sogenannte Allgemeinverfügung des Bayerischen Landesamtes für Steuern verpflichtet. Dort wird ausgeführt, wer was bis wann in welcher Form zu melden hat und auf die Rechtsfolgen bei Unterlassung deutlich hingewiesen:

"Bei Nichtabgabe oder verspäteter Abgabe der Grundsteuererklärung kann ein Verspätungszuschlag festgesetzt werden. Die Höhe des Verspätungszuschlags ist maßgeblich von der Dauer der Fristüberschreitung abhängig. Bei Nichtabgabe der Erklärung kann das Finanzamt darüber hinaus die Besteuerungsgrundlagen schätzen."

Spricht man mit Praktikern aus der Steuerberatung, hat die Finanzverwaltung sich selbst und die Steuerbürger damit unter erheblichen Druck gesetzt.

"Die Frist von vier Monaten – von Juli bis Ende Oktober – ist schon sehr sportlich bemessen. Zumal auch die Portale wie Elster oder der Bayernatlas noch immer nicht freigeschaltet sind", sagt Raimund Mader, Vizepräsident der Steuerberaterkammer München, und verweist auf den Überhang von regulären Steuererklärungen und Anträgen auf Überbrückungshilfe in der Corona-Zeit.

Steuerexperte: Eine stillschweigende Fristverlängerung ist möglich

Gut möglich, dass es daher ab Oktober zu einer stillschweigenden Fristverlängerung kommt, denn auch Verspätungszuschläge machen der Verwaltung erst einmal Arbeit. Steuerpflichtige sollten daher am besten jetzt beginnen, sich mit der Materie zu beschäftigen, um abschätzen zu können, ob sie überhaupt Hilfe brauchen oder die Anforderungen schnell und ohne Komplikationen bewältigen können.

Ist das nicht der Fall, dürfte später wohl ausreichen, wenn man nachweisen kann, seinen Fall zum Beispiel einem Steuerberater rechtzeitig übergeben zu haben. Ob und wie tatsächlich verfahren wird, bleibt aber bislang naturgemäß unklar.

2. Wer kann helfen und was kostet das?

Grundsätzlich sind die Eigentümer als Steuerpflichtige angesprochen. Wie üblich können sie für diese Arbeit jedoch gesetzlich zugelassene Dienstleister beauftragen. Doch das klingt leichter, als es in der Praxis zu sein scheint.

Auf der Homepage der Steuerberaterkammer findet sich jedenfalls der Hinweis, dass zahlreiche Kanzleien wegen Überlastung keine neuen Mandate mehr annehmen. Andererseits liegen BR24 Angebote von Steuerberatern vor, die für einen Pauschalpreis von 550 Euro plus Umsatzsteuer Erstellung und Begleitung der Grundsteuererklärung anbieten. Ob das angemessen, günstig oder unverschämt teuer ist, hängt stark vom Einzelfall ab.

Preis für Beratung hängt vom Einzelfall ab

Für Bayern und besonders für Baden-Württemberg erscheint jedenfalls im Normalfall einer Etagenwohnung oder eines Einfamilienhauses ein solcher Preis überhöht. "Die Erklärung ist bei uns so einfach zu machen, dass man sich diese Ausgaben lieber spart", kommentiert jedenfalls Sebastian Engelmann, Sprecher des Finanzministeriums Baden-Württemberg solche Angebote.

Die Kostenfrage ist seit vergangener Woche geklärt. In der Vergütungsordnung der Steuerberater wurde für die Grundsteuer-Erklärung eine gesetzliche Gebühr festgelegt. Sie orientiert sich am Aufwand sowie dem Wert des Grundstücks und der Immobilie. Damit soll verhindert werden, dass je nach Bundesland unterschiedlich hohe Beratungskosten auf Immobilieneigentümer zukommen und durch künftig höher bewertete Grundstücke Beratungskosten explodieren, weil sie an den Grundstückswert gekoppelt sind. Die Berechnung ist dennoch kompliziert, so dass sich ein Blick in den geänderten §24 Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) lohnt.

Wer aber glaubt, dass mit der Abgabe beim Steuerberater der Aufwand delegiert werden kann, liegt falsch, sagt der Münchner Steuerberater Markus Arnold im "Notizbuch" auf Bayern 2. Die Mandanten müssten mithelfen und zum Beispiel die Flurnummern heraussuchen, um die genauen Angaben mitzuteilen. Mögliche Einspruchsverfahren oder gegebenenfalls auch Klagen nach der Steuererklärung übernehmen Steuerberater ebenfalls von ihren Mandaten. Allerdings "nicht von Mandanten, die dann einfach kommen und bei denen die eigene Erklärung schiefgelaufen ist", sagt Arnold.

Mitglieder von Wohnungseigentümerverbänden können Geld sparen

Wer Mitglied eines Wohnungseigentümerverbands ist oder wird, kann möglicherweise günstiger an Ausfüllhilfen kommen. Der Verein von Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümern "Haus und Grund" Bayern bietet diesen Service zum Beispiel für 60 Euro an, wenn die Mitglieder die erforderlichen Daten beibringen. Das ist aber oft der Hauptaufwand, und es stellt sich natürlich die Frage, ob man den Rest nicht doch alleine bewältigt.

Grundsätzlich nicht zuständig sind jedenfalls die Hausverwaltungen. Wer Stockwerkseigentum besitzt, kann vom Verwalter natürlich die notwendigen Grundstücksangaben erhalten. Sofern die Verwaltung eine Sondervergütung verlangt, empfiehlt sich eine (kostengünstigere) Aufstellung für alle Eigentümer zu verlangen oder auf einen (kostenfreien) individuellen Einsichtstermin in die Akten zu bestehen.

Weil die Grundsteuererklärung aber nicht das Gemeinschaftseigentum betrifft, sondern die jeweiligen Sondereigentumseinheiten, sind WEG-Verwaltungen aber weder nach dem WEGesetz noch nach dem Verwaltervertrag zuständig und können auch nicht per Beschluss zur Bearbeitung und Weiterleitung der Feststellungserklärung verpflichtet werden. So der Rechtsrat der Verbraucherschützer des Vereins Wohnen im Eigentum.