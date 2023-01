Grundsteuer: Endspurt bei der Abgabe zum Fristende

Bis einschließlich 29. Januar 2023 wurden bayernweit elektronisch und auf Papier bereits über 4,2 Millionen Grundsteuererklärungen abgegeben. Das entspricht rund 66 Prozent der abzugebenden Grundsteuererklärungen. Das erklärte das Bayerische Landesamt für Steuern auf Anfrage von BR24.

Der Anteil der elektronisch abgegebenen Grundsteuererklärungen liegt in Bayern demnach aktuell bei rund 73 Prozent. Die Zahlen für einzelne Landkreise werden nicht gesondert statistisch erfasst.

Stichtag versäumt – und dann?

In den nächsten Tagen wird es wohl nicht zu Sanktionen kommen, wenn die Grundsteuerklärung noch fehlt. Auch in Bayern nicht. Zu rechnen ist zunächst nur mit einer schriftlichen Aufforderung, die Erklärung abzugeben.

Wer auch darauf allerdings nicht reagiert, riskiert neben möglichen Säumniszuschlägen eine Schätzung des Steuerbetrags durch das Finanzamt – und die könnte ungünstig hoch ausfallen.

Grundsteuererklärung: Warum müssen Bürger aktiv werden?

Aber warum müssen Bürger eine Grundsteuererklärung für Bescheide abgeben, die Finanzbehörden bisher alleine erstellten? Das Bundesverfassungsgericht hat eine solche Erklärung in seinem Grundsteuer-Urteil nicht verlangt.

Angeblich sind die bei den Ämtern vorliegenden Daten nicht immer auf dem aktuellen Stand, außerdem läge es an der mangelhaften Digitalisierung, weil alle benötigten Daten der Verwaltung zwar vorliegen, aber noch nicht hinreichend vernetzt seien. Der Datenschutz wäre Experten zufolge hier nicht das Problem.

Aktenzeichen von bisheriger Grundsteuer wird weiter verwendet

Am Aktenzeichen für den aktuellen Bescheid können Immobilienbesitzer erkennen, dass sie bereits veranlagt sind. Es ist dieselbe Nummer, die ihre Wohnung oder ihr Grundstück immer schon hatte. Die Daten dafür wurden automatisch nach dem Kauf beim Notar an die Behörden übermittelt.

Allerdings könnte sich seitdem etwas geändert haben, zum Beispiel durch einen Anbau, Umbau, oder eine Sanierung, die den alten Grundriss verändert haben könnten. Doch auch davon sollten Bauamt und Grundbuchamt Kenntnis haben, sofern es sich bei den Veränderungen nicht um einen Schwarzbau handelt.

Weitere Grundsteuererklärungen schon in Planung

Einige Bundesländer planen, dass Eigentümer künftig in regelmäßigen Abständen (zum Beispiel alle zwei bis vier Jahre) eine solche Erklärung abgeben sollen. Die wird dann ergänzt mit neuen Daten zu Mieterträgen, Bodenwerten und dem Marktwert der Immobilie für einen möglichen Verkauf. Bei steigenden Mieten und Preisen soll in diesen Bundesländern entsprechend die Grundsteuer steigen.

In Bayern ist eine solche wertbezogene Datensammlung derzeit und auch in Zukunft nicht geplant. Die Anpassung der Steuerhöhe erfolgt hier im Wesentlichen durch den Hebesatz, den die Kommunen verlangen. Für sie ist die Grundsteuer eine besonders wichtige Einnahmequelle.

Neue Grundsteuer: Vermögensteuer durch die Hintertür?

Die Hebesätze werden mit dem vorher ermittelten Messbetrag multipliziert, der sich aus dem Grundstückswert (Grundsteuerwert) und der Steuermesszahl ergibt. Das war der Bundesregierung und einigen Bundesländern wie Hessen und Nordrhein-Westfalen zu wenig. Angesichts einer Verdoppelung vieler Haus- und Grundstückspreise in den vergangenen zehn Jahren wollten sie eine breiter angelegte Besteuerung des Immobilienvermögens.

Was dabei womöglich nicht bedacht wurde: In der Regel müssen die Mieter heute die Grundsteuer bezahlen, weil sie vom Eigentümer umgelegt werden kann. Die Eigentümer müssen nur dann zahlen, wenn sie selbst in ihren Immobilien wohnen. Bei Einfamilienhäusern ist das oft der Fall. Hier könnte eine hohe Steuer dazu führen, dass für Familien ein Eigenheim besonders teuer wird. Dann könnte die neue Grundsteuer wie eine Vermögensteuer auf das eigene Haus wirken.

Einige Kommunen erhöhen bereits im Vorfeld die Hebesätze

Die neue Grundsteuer, die ab 2025 gilt, soll nach Aussagen von Bund, Ländern und Kommunen nicht für pauschale Steuererhöhungen genutzt werden. Auch wenn die Steuer auf die eine oder andere Immobilie sich dann verteuern wird, sollte es in der Summe zunächst nicht mehr werden. Andere Immobilien können durch das neue Verfahren sogar billiger werden. Das hat auch die bayerische Staatsregierung versprochen.

Einige Kommunen haben allerdings ihre Hebesätze bereits für 2023 im Rahmen der alten Grundsteuer kräftig angehoben und könnten das für 2024 erneut tun. Die Erhöhung wäre damit schon im Vorfeld der Neuregelung erfolgt und bleibt bei einer anschließenden Angleichung auch für die nächsten Jahre wirksam.