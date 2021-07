Grundrente startet: Wer sie bekommt, wie sie funktioniert

"Wir sind in den letzten Zügen bei der Vorbereitung, und es kann bald losgehen", sagte der Rechtsexperte der Rentenversicherung, Christoph Schnell, am Dienstag in Berlin. Heute nun soll es losgehen mit der Auszahlung der Grundrente - nach monatelanger Verzögerung.

Dennoch: Kurz vor der Bundestagswahl löst die große Koalition noch ein Versprechen ein, das vor allem der SPD wichtig war. Die neuen Zahlungen aus der Grundrente sollen jenen Rentnerinnen und Rentnern zugute kommen, die trotz langer Beitragsjahre nur geringe Altersbezüge bekommen.

Zum Artikel "Rentenversicherer warnen vor zu hohen Erwartungen an Grundrente"

Als erstes bekommen Neurentner den Grundrente-Bescheid

Die ersten Bescheide sollen noch im Juli an Neurentner verschickt werden. Insgesamt will die Rentenversicherung in diesem Jahr bei sieben bis acht Millionen Rentnerinnen und Rentnern prüfen, ob sie den Aufschlag bekommen. Bis Ende 2022 sollen alle 26 Millionen Renten daraufhin überprüft werden. Ausgezahlt wird rückwirkend ab 1. Januar. Damals war der Zuschlag zur Altersrente, Rente wegen Erwerbsminderung oder Rente wegen Todes eingeführt worden.

"Dass die Grundrente jetzt ausgezahlt werden kann, ist das Verdienst der Beschäftigten der Deutschen Rentenversicherung", sagte Anja Piel, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes und Vorsitzende des Vorstands der Rentenversicherung der Deutschen Presse-Agentur. Schnell sprach von einem "Megaprojekt" - das "komplizierte, komplexe Gesetz" der Koalition sei nun zur Umsetzung bereit.

Was bei der Grundrente gilt, wird im Folgenden erklärt.

Warum dauert es so lange mit der Auszahlung der Grundrente?

Man sieht bereits an der Zahl der potentiellen Grundrente-Empfänger, dass der Verwaltungsaufwand immens ist: Denn es werden eben 26 Millionen Renten daraufhin geprüft werden, ob ein Anspruch auf den Grundrentenzuschlag besteht.

Viele Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung haben in der Corona-Krise vom Homeoffice aus gearbeitet. Das sorgte für zusätzliche Verzögerungen.

Muss ich einen Antrag für die Grundrente stellen?

Zunächst einmal: Nein, man muss keinen Antrag auf die Grundrente stellen. Wer Anspruch hat, soll durch einen automatischen Datenabgleich mit den Finanzämtern ermittelt werden.

Dafür wird die Steuer-Identifikationsnummer der Betroffenen beim Bundeszentralamt für Steuern verifiziert und die Nummern der Ehepartner ermittelt. Dann kommt die eigentliche Einkommensabfrage beim jeweiligen Finanzamt. Erst wenn die Antwort bei der Rentenversicherung eingegangen ist, kann diese die tatsächliche Grundrente ermitteln, mitteilen und den Zuschlag mit der Rente am Monatsende auszahlen.

Der Datentransfer für die Einkommensprüfung dürfte oft rund vier Wochen dauern. Ob die erste Grundrente noch im Juli fließt, ist daher ungewiss. Bei den 1,7 Millionen Rentnerinnen und Rentnern im Ausland erfragt die Rentenversicherung das Einkommen direkt.

Wer hat eigentlich Anspruch auf die Grundrente?

Generell gilt bei der Grundrente: Geringverdiener sollen nach 33 Jahren an Grundrentenzeiten einen Zuschlag auf die Rente bekommen, der ab 35 Jahren die volle Höhe erreicht. Grundrentenzeiten entstehen durch die Zahlung von Pflichtbeiträgen aus Berufstätigkeit sowie aus Beitragszeiten für Kindererziehung und Pflege von Angehörigen.

Auch rentenversicherungspflichtige Minijobs sowie Kriegsdienst oder Zeiten politischer Haft in der DDR werden berücksichtigt - Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld hingegen nicht.

Wer profitiert von der Grundrente und wie hoch ist sie?

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) rechnet mit 1,3 Millionen Beziehern von Grundrente - davon 70 Prozent Frauen.

Also sollen rund 900.000 Frauen und 400.000 Männer den Aufschlag auf ihre Rente bekommen. Im Schnitt soll die Grundrente 75 Euro betragen. Maximal gibt es 418 Euro. Berechnet wird sie jeweils individuell.

Zum Artikel "Max-Planck-Forscher sehen Ungerechtigkeiten durch Grundrente"

Wie wird die Höhe der Grundrente genau berechnet?

Grundlage für die Berechnung des Zuschlags sind die Entgeltpunkte, die aufgrund der Beiträge während des gesamten Versicherungslebens erworben wurden. Grundrentenzeiten, in denen weniger als 30 Prozent des Durchschnittsverdienstes aller Versicherten in Deutschland im jeweiligen Jahr versichert worden sind, bleiben bei der Berechnung des Zuschlags unberücksichtigt. Aus den verbleibenden so genannten Grundrentenbewertungszeiten wird der Zuschlag errechnet.

Ein Beispiel für die Grundrente

Eine Verkäuferin hat die 40 Jahre in einem Erlanger Bekleidungsgeschäft angestellt war. In diesem erdachten Beispiel geht die Rentenversicherung nach unterm Strich unterdurchschnittlichem Verdienst von einer Rente von 1.026 Euro aus. Der Grundrentenzuschlag beträgt 52 Euro. Allerdings werden ihr Einkommen und das ihres Mannes, die mit zusammen 2.000 Euro um 50 Euro über der Anrechnungsschwelle liegen. Diese 50 Euro werden zu 60 Prozent angerechnet: Um diese 30 Euro wird der Zuschlag gekürzt - es bleibt eine Grundrente von 22 Euro übrig. --- Am Beispiel einer Frau, die 35 Jahre in Ostdeutschland als Pförtnerin gearbeitet hat und auf 814 Euro Rente kommt, sieht man, dass die Grundrente auch deutlich höher liegen kann: Sie erhält 102 Euro Zuschlag - und inklusive Grundrente folglich 916 Euro Rente.

Gibt es Einkommens-Freibeträge bei der Grundrente?

Die Grundrente kann auch ausgezahlt werden, wenn die Empfänger sonstige Einkommen beziehen. Bei Alleinstehenden wird Einkommen unter 1.250 Euro nicht angerechnet, bei Paaren sind es 1.950 Euro. Darüber liegende Einkommen werden zu 60 Prozent auf die Grundrente angerechnet.

Erst bei mehr als 1.600 Euro beziehungsweise 2.300 Euro wird das Einkommen vollständig angerechnet.

Und was hat es mit dem Freibetrag in der Grundsicherung auf sich?

Wer nach 33 Beitragsjahren trotz der Grundrente immer noch Bezüge unterhalb der staatlichen Grundsicherung hat, soll von einem Freibetrag profitieren, der nicht mit der Grundsicherung verrechnet wird. Er liegt bei 100 Euro plus 30 Prozent des darüberliegenden Einkommens aus der gesetzlichen Rente.

Gleichzeitig ist der Freibetrag auf 50 Prozent des seit Januar geltenden Hartz-IV-Satzes von 446 Euro begrenzt - also 223 Euro.

Reaktionen auf die Einführung und Kritik an der Grundrente

Knapp 1.000 neue Stellen hat die Rentenversicherung für die Umsetzung der Grundrente geschaffen. 400 Millionen Euro kostet die Einführung.

Auch künftig wird viel geprüft - die Einkommen der Betroffenen nämlich jährlich neu. Künftige Änderungen am Gesetz sind aber nicht ausgeschlossen. Bereits bevor sich Union und SPD im Herbst 2019 auf die Grundrente geeinigt haben, hatten sie fast bis zum Koalitionsbruch darüber gestritten.

Gewerkschafterin Piel fordert, die "aufwendige und völlig unsinnige Einkommensanrechnung" wieder zu kippen. Während SPD-Fraktionsvize Katja Mast die Grundrente nun noch einmal als "sozialpolitischen Meilenstein" feierte, kritisierte FDP-Rentenexperte Johannes Vogel sie als "schlechtes Modell", da Altersarmut so nicht zielgenau bekämpft werde.

(mit Agenturmaterial)