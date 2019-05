Grundrente: Finanzierung träfe auch Bundesagentur für Arbeit

Trotz Kritik aus dem Kanzleramt hat Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die Grundrente in das sogenannte Umlaufverfahren gebracht. Alle Bundesministerien können sich zu den Überlegungen aus dem Arbeitsministerium äußern - von der Union kommt seit längerem Widerspruch. Ein anhaltender Kritikpunkt ist die Finanzierung der Grundrente.

Anfangs knapp vier - später dann knapp fünf Milliarden Euro: so viel würde laut Konzept des Arbeitsministers das von ihm entworfene Modell einer Grundrente kosten. Heil will umsetzen, was die Koalition sich vorgenommen hat. Wer lange in die Sozialversicherung einzahlt, soll dafür später eine ausreichende Rente bekommen. Finanziert werden soll das laut Entwurf zum Großteil über Steuergelder.

Grundrente: Belastung auch für Arbeitsagentur

Aber auch die Bundesagentur für Arbeit wird zur Kasse gebeten. Für Empfänger von Arbeitslosengeld soll die Behörde nicht mehr Beiträge auf wie bisher 80, sondern künftig 100 Prozent des letzten Einkommens in die Rentenversicherung einzahlen. Rund 900 Millionen Euro würden dadurch von der Arbeitslosenversicherung in die Rentenkasse umgebucht.