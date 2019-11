Grundrente einfach erklärt: Wer bekommt sie und wer bezahlt sie?

Der Grundrenten-Kompromiss der GroKo sieht so aus: Von übernächstem Jahr an, soll eine Grundrente bekommen, wer 35 Jahre lang Beiträge an die Rentenkasse gezahlt hat. Gezahlt wird dann bis zu 80% der Rente, die ein Durchschnittsverdiener in diesen Jahren erwirbt. Eine Einkommensprüfung ersetzt die im Koalitionsvertrag vereinbarte Bedürftigkeitsprüfung und soll sicherstellen, dass niemand Grundrente bekommt, der sie nicht braucht.

Kritik am Kompromiss der GroKo zur Grundrente - auch aus der Union

Kritiker, auch aus den Reihen der Union, sagen: Die Kostenrechnung werde nicht aufgehen, es sei vielmehr eine Willkürrente, die Hürden auf den Anspruch der Grundrente zu hoch und das Problem der Altersarmut würde nicht gelöst.

