Grünenpolitiker fürchtet weitere Millionenzahlungen für den BER

"Das Problem ist, dass der BER auch im Betrieb ein Milliardengrab zu werden droht, weil einfach die Kosten nicht gedeckt werden können durch die Einnahmen und dem Land Brandenburg, dem Land Berlin und auch dem Bund auch in den nächsten Jahren weitere Millionenzahlungen drohen."

Mangelnde Transparenz kritisiert

Der Haushaltsausschuss, in dem Kindler seit elf Jahren Mitglied ist, habe das Projekt immer wieder "hart geprüft und kontrolliert". "Das Problem war, dass die Bundesregierung, insbesondere die Verkehrsminister, also Herr Ramsauer, Herr Drobindt, Herr Scheuer, uns elementare Daten und Faktenzahlen immer wieder vorenthalten haben und keine Transparenz hergestellt haben."

500 Millionen Euro Zuschuss pro Jahr

Bis heute kenne der Ausschuss nicht die Wirtschaftslichkeitsgutachten für den Weiterbetrieb des BER in den nächsten Jahren. Laut Kindler drohen dort extrem rote Zahlen. "Wahrscheinlich ist es so, dass der BER in den nächsten Jahren 500 Millionen Euro Zuschuss braucht pro Jahr von den drei Gesellschaftern und gleichzeitig soll es dafür keine Bedingungen geben. Gleichzeitig gibt es keine Transparenz."

Man werde weiter Druck machen, so Kindler. "Aber wir sind darauf angewiesen, dass die Bundesregierung nicht weiter mauert und weiter Verstecken spielt."