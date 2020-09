Gründerszene Würzburg: Das Potenzial ist da, Investoren sind rar

"Eine großartige Szene mit großartigen Ideen." Es ist ein selbstbewusstes Statement, mit dem die Initiative "Gründen@Würzburg" ihre Online-Präsenz einleitet. Klappern gehört schließlich zum Gründer-Handwerk und bei "Gründen@Würzburg" laufen die regionalen Fäden zusammen. Aber die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt: Das Selbstbewusstsein kommt nicht von ungefähr. In Würzburg hat sich eine beachtliche Gründerszene entwickelt. Es gibt Leuchtturm-Projekte und ein großes Potenzial. Bei regionalen Investoren ist dagegen noch viel Luft nach oben.

Akteure haben Vernetzung vorangetrieben

Einer der Hauptakteure der Szene, Dirk Jung, fasst die Entwicklung so zusammen: "In Sachen innovativer Neugründungen hat sich in Würzburg zuletzt überdurchschnittlich viel getan. Wir ernten jetzt das, was wir über Jahre hinweg gesät und an Infrastruktur aufgebaut haben." Dirk Jung ist Geschäftsführer des Technologie- und Gründerzentrums Würzburg (TGZ). 2018 hat er den Job übernommen, zusätzlich zu seinem Engagement als stellvertretender Geschäftsführer des Innovations- und Gründerzentrums (IGZ).

"Es war das Ziel, die Initiativen und Angebote in Würzburg besser zu vernetzen, dafür stehe ich in meiner Doppelfunktion", so Jung. Auch die Zusammenarbeit mit dem dritten Gründerzentrum vor Ort, dem Zentrum für digitale Innovationen Mainfranken (ZDI), habe sich gut entwickelt. "Jetzt ziehen alle an einem Strang, das war nicht immer so."

Würzburger Gründerszene als "funktionierendes Ökosystem"

"Das Ökosystem der Würzburger Gründerszene funktioniert gut, da passiert sehr viel derzeit", meint auch Klaus Walther, Geschäftsführer des ZDI und, an der Seite von Dirk Jung, auch für die Geschäftsführung des IGZ verantwortlich. Trotz der Vernetzung der Gründerzentren mit insgesamt rund 10.000 Quadratmetern Fläche für Büros und Arbeitsplätze wolle man "keinen Einheitsbrei" schaffen. Jedes Zentrum habe sein eigenes Profil.

So ist etwa das IGZ das einzige Gründerzentrum im erweiterten Umkreis, wo Gründer neben Büros auch Laborräume anmieten können. Das IGZ ist klar auf "Life Science" ausgerichtet, also zum Beispiel auf Medizintechnik und Biowissenschaften. In diesem Bereich ist die Würzburger Gründerszene besonders aktiv – auch wegen der Nähe zur Uniklinik, zur Universität oder dem Fraunhofer-Institut.