Großprojekt in den USA sorgt bei Webasto für tiefrote Zahlen.

Der Autozulieferer Webasto hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Hohe Kosten für ein Großprojekt in den USA haben das Unternehmen aus dem Großraum München noch tiefer in die roten Zahlen sinken lassen. Der Verlust für das vergangene Geschäftsjahr stieg auf 146 Millionen Euro. 2020 war es nur die Hälfte davon gewesen. Der Umsatz dagegen stieg um zwölf Prozent. Die 3,7 Milliarden Euro entsprechen in etwa dem Vorkrisenniveau.

Neue Fertigung ohne Hilfe hochgezogen

Bei dem Großprojekt geht es um Dächer für den Ford Bronco, einen Offroad-Klassiker. Doch offenbar entwickelte sich das Projekt nicht so wie erwartet. Man habe, als Corona begann, eine Fabrik mit einer neuen Technologie hochziehen müssen, so Vorstandschef Holger Engelmann. "Wir haben ein Werk aufgebaut in den USA, ohne dass wir den Support aus Europa hatten und so ein Werk mit einer neuen Prozesstechnologie in kurzer Zeit hochzufahren ist extrem aufwändig."

Da seien zahlreiche Fehler passiert, die nicht eingetreten wären, wenn man einen längeren Zeitraum zur Verfügung gehabt hätte. Normalerweise könne man die in Ruhe abarbeiten und die Qualität zügig steigern. Webasto musste sogar bereits ausgelieferte Dächer austauschen.

Krise ist auch bei Webasto "der neue Normalfall"

Der Vorstandschef versprach, dass man jetzt die Herausforderungen im Griff habe. Allerdings wagte die Geschäftsleitung aufgrund der weiteren zahlreichen Risiken keine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Krisen seien zum Normalfall geworden, so Engelmann.

Trotz des hohen Verlustes wurde die Zahl der Mitarbeiter im vergangenen Jahr erhöht, um rund 1.500 auf insgesamt mehr als 15.000 Beschäftigte. Neueinstellungen gab es vor allem in den USA, Mexiko, Osteuropa und Südkorea.