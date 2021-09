Großhandelspreise befeuern Preisauftrieb

Bild

Die hohe Inflationsrate besorgt die Wirtschaft. Und sie heizt die Diskussionen um eine mögliche Wende in der Geldpolitik an. Aktuelle Daten gießen weiter Öl ins Feuer. Die Großhandelspreise haben so stark zugelegt wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

