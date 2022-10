Ost und West: Noch immer große Lohnunterschiede

Das Geschlecht gleich, der Beruf gleich, die Berufserfahrung vergleichbar - und dennoch: Laut einer Studie des WSI, dem Forschungsinstitut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, beträgt der Lohnunterschied zwischen Ost und West bei gleicher Qualifikation fast 14 Prozent.

Einkommenslücke von bis zu 1.000 Euro

Die Forscher haben rund 80.000 Daten aus ihrer Umfrage-Plattform "lohnspiegel.de" abgeklopft und eingeordnet. Je nach Beruf beträgt die Einkommenslücke zwischen West und Ost monatlich bis zu 1.000 Euro brutto. Was überrascht: Besonders deutlich sind die Unterschiede ausgerechnet in vielen technischen Berufen mit hohem Bedarf an Fachkräften wie im Maschinenbau oder der Industriemechanik. Auch bei der Buchhaltung oder in den Callcentern klafft eine Einkommenslücke zwischen West und Ost von rund 15 Prozent.

Wesentlich kleiner ist der Graben mit etwa fünf Prozent im Einzelhandel. Gerade in Branchen mit eher niedrigem Einkommen, so die Autoren der Hans-Böckler-Stiftung, spiele da der gesetzliche Mindestlohn eine Rolle. Von diesem profitierten vor allem die Beschäftigten in den neuen Bundesländern - und dieser gleiche auch die Folgen der schwindenden Bindung an Tarifverträge etwas aus. Die Bindung liegt in den östlichen Bundesländern deutlich unter der im Westen.

Denn ein Ergebnis hat die Studie auch erbracht, das den Gewerkschaften gefallen dürfte: Die Einkommenslücke beträgt mit Tarifvertrag nur noch zwei Prozent; bei den tatsächlich gezahlten Gehältern dagegen immer noch knapp 14 Prozent.